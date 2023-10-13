Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bugün saat 14.00 da 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezinde geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Meme Kanserlerinde erken tanı ve Mamografi taramaları, bu taramalarda Sağlıklı Hayat Merkezleri-KETEM önemi ile Kadınlarda Kendi kendine meme muayenesi temalarını kapsayan geniş çaplı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Uzun çarşı-Kuyumcular çarşısı meydanında lokma dağıtımı yapan İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü, halkımıza bilgilendirme çalışması yaptı. İnegöllü vatandaşlar etkinliği yoğun ilgiyle karşıladı.