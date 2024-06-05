Osmangazi Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki muhtemel değişikliklerin yoğun tartışmalara neden olduğu şu günlerde, başıboş sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla hem toplum güvenliğini sağlıyor hem de hayvanların yaşam haklarını koruma altına alıyor.

Başıboş sokak köpekleri konusu, son dönemde ülke gündeminden düşmüyor. Çeşitli illerde meydana gelen saldırı olaylarıyla birlikte sosyal bir sorun haline gelen sokak köpeklerine yönelik hazırlanan yasa çalışmaları ise tartışmalara yol açtı. Yasa teklifinde, sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre içinde sahiplenilmemeleri durumunda uyutulmalarının öngörüldüğü iddia ediliyor. Yakın zamanda meclise gelmesi beklenen yasa teklifi, hayvan severlerin tepkisini çekti.

İnsanların güvenliğini sağlarken hayvanların yaşam hakkı da korundu Sahipsiz köpek saldırı olayları ve Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki olası değişikliklerin kabul edilmesi durumunda oluşacak vicdani rahatsızlık, Osmangazi Belediyesi’nin sokak hayvanları konusundaki çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yürütülen kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının toplum için tehlikeli olmasını engelleyerek, sahipsiz hayvanlara karşı artan tepkilerin önüne geçiyor ve hayvanların yaşam hakkını koruyor.



Saldırgan köpekler barınakta kontrol altında tutuluyor

Belediye ekipleri, yaşanan saldırı olayların ardından daha yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Hayatlarının geri kalanını barınakta geçiren köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.



Bin 402 hayvan kısırlaştırıldı, 276 hayvan sahiplendirildi

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2024 yılının ilk 5 ayında 1402 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 276 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olarak sahiplendirildi. 2 bin 646 sokak hayvanına da ameliyat ya da konservatif tedavi uygulandı. Can dostlar için mama desteği de veren Osmangazi Belediyesi, barınak içerisindeki ve sokaktaki hayvanların karınlarını doyurmak adına toplam 36 ton kuru mama tüketti.

“Hiçbir canımızın hayatını kaybetmesini istemeyiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayvanlara yönelik yeni kanuni düzenleme ilgili de şunları söyledi: “Benim de milletvekilliği yaptığım Ocak 2020 döneminde Hayvanları Koruma Kanunu, meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. Şimdi de bu yasa yeterli görünmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açıldı. Hiç bir vatandaşımızın, çocuğumuzun, yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O dönemde ortaya konulan araştırma raporu sonucunda önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinin yanı sıra şans oyunlarından gelecek gelirler ile bir fon kurulacak ve bu fonda toplanacak gelir, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında kullanılacak. Kısırlaştırma yapılmayınca çok hızlı üreme oluyor. Sahiplendirme olmadığı durumlarda da hayvan barınaklarının kapasitesi yetersiz kalıyor”



“Hayvanlar uyutulmasın, kısırlaştırılıp sahiplendirilsin”

Hamitler’de 114 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hem toplumun can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların sağlığı için hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Osmangazi’nin çok büyük olmasının yanı sıra komşu ilçelerden hayvanların da ilçemize bırakılıyor olması sokak hayvanları ile mücadelemize zorluklar getiriyor. Uyutulmasını yanlış buluyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır” diye konuştu.



“Sokak hayvanları yaşamımızın bir parçası”

Her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşamayı hak ettiğini ifade eden Başkan Aydın, “Can dostlarımız, yaşamlarımızı daha da güzelleştiren canlılardır. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine, bu canlıların yaşam şartlarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız” dedi.