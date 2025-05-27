SASKİ, Akçayır ve Esentepe mahallelerinin altyapısını güçlendirmek için 3 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Hendek Akçayır ve Esentepe mahallelerinin içme suyu geleceği için başlatılan çalışmalar çerçevesinde bölgeye 3 bin metre uzunluğunda yeni hat ve 250 metreküplük içme suyu deposu kazandırılıyor. Güçlü altyapıyla buluşturulacak bölgenin içme suyuna erişimi kesintisiz bir şekilde sağlanacak. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda hattın kısa sürede yüzde 70’i tamamlandı. Deponun revize işlemleri ve bakımlarının da yapıldığı proje ile iki mahallenin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sorunları kalıcı şekilde çözüme kavuşturulacak.