19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Hendek’te de bir tören düzenlendi. Hendek Kaymakamlığı önünden Cumhuriyet Meydanına kadar süren gençlik yürüyüşü ile başlayan kutlamalar çelenk sunma töreninin ardından Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Hendek’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen gençlik yürüyüşüyle başladı. Hendek Kaymakamlığı önünde toplanan ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerden oluşan kortej, Muammer Sencer Caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydanına kadar dev Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı eşliğinde yürüyerek halkı selamladı. Gençlik yürüyüşü vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

Daha sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Hendek İlçe Emniyet Müdürü vekili Serkan Duran, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hendek İlçe Gençlik ve Spor Müdürünün anıta çelenk sunmasının ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Cumhuriyet Meydanındaki tören son buldu.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından ise kutlamalar Hendek Yeni Spor Salonunda devam etti. Hendek İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından, Hendek Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hendek Anadolu lisesi öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk Eğitim merkezi folklor ekibi, Hendek Jimnastik Spor Kulübü sporcuları, Hendek Taekwondo Kulübü sporcuları ve Hendek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından jimnastik gösterileri yapıldı. Gösteriler sonrası etkinlikler çerçevesinde ilçede yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri takdim edildi ve tören sona erdi.