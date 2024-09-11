TFH'nin Erkekler Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Üçüncü hafta programı belli oldu.ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig ikinci hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Lig'de 3. hafta maçları 14, 15, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları:
- Köyceğiz Bld 27-34 Mihalıççık Bld
- Güneysu 33-32 Trabzon BBSK
- Konya BBSK 34-30 Rize Bld
- İzmir BBSK 22-42 Nilüfer Bld
- Spor Toto 29-30 Beşiktaş JK
- Beykoz Bld 34-40 DEPSAŞ Enerji
Erkekler Süper Ligi 3. Hafta Programı ise şöyle:
14.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube
Trabzon BBSK -İzmir BBSK
15.09.2024- 13:00 / THF TV Youtube
Beşiktaş JK -Güneysu
15.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube
Mihalıççık Bld - Spor Toto
15.09.2024 19:30 / TRT Spor Yıldız
Nilüfer Bld - Beykoz Bld
16.09.2024 18:00 / THF TV Youtube
DEPSAŞ Enerji - Konya BBSK
18.09.2024 13:00 / THF TV Youtube
Rize Bld - Köyceğiz Bld