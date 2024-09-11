TFH'nin Erkekler Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Üçüncü hafta programı belli oldu.ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig ikinci hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Lig'de 3. hafta maçları 14, 15, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları:

Köyceğiz Bld 27-34 Mihalıççık Bld

Güneysu 33-32 Trabzon BBSK

Konya BBSK 34-30 Rize Bld

İzmir BBSK 22-42 Nilüfer Bld

Spor Toto 29-30 Beşiktaş JK

Beykoz Bld 34-40 DEPSAŞ Enerji

Erkekler Süper Ligi 3. Hafta Programı ise şöyle: 14.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube

Trabzon BBSK -İzmir BBSK

15.09.2024- 13:00 / THF TV Youtube

Beşiktaş JK -Güneysu

15.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube

Mihalıççık Bld - Spor Toto

15.09.2024 19:30 / TRT Spor Yıldız

Nilüfer Bld - Beykoz Bld

16.09.2024 18:00 / THF TV Youtube

DEPSAŞ Enerji - Konya BBSK

18.09.2024 13:00 / THF TV Youtube

Rize Bld - Köyceğiz Bld