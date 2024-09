Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Türkiye’de bir ilk olarak, 600 ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanacağı lokanta açıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından hizmete açılan lokantada öğrencilere 30 TL karşılığında 3 çeşit yemek verilmeye başlandı.

Ayvalık Belediyesi Öğrenci Lokantası açıldı. Açılışta CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, il ve ilçe yöneticileriyle belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

İlk gün büyük ilgi gören öğrenci lokantasından 400 öğrenci yararlandı. Ayvalık’ın ilk kent lokantası konseptindeki lokanta, Boğaziçi Oteli’nin alt katında haftanın beş günü 12.00-13.30 saatlerinde okulların yoğun olduğu bölgede hizmet vermeye başladı. Öğrencilere her gün 30 Türk Lirası karşılığında, 900-1000 kalorilik üç çeşit yemek ve yanında meyve verilecek.

Açılış kurdelesini katılanlarla birlikte kesen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yaptığı konuşmada, Ayvalık’ta okullar bölgesi olarak bilinen alanda 600 öğrencinin eğitim-öğretim yılına başladığını söyledi. Aytekin, “CHP’li belediyeler sosyal belediyecilik örneklerinden en güzelini en insana dokunanı yaşama geçiriyor. Bu örneklerden bir ilki de Ayvalık Belediye Başkanı tarafından okullar bölgesinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanında kent lokantaları CHP’li belediyeler tarafından açılıyor. Ayvalık’ta bir ilk olarak açılan öğrenci lokantasından yararlanan öğrencilerin velileri de mutlu çünkü sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlarını gideriyorlar” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da yaptığı konuşmada, “Diyarbakır’daydım Narin kızımız için. Orada bir şey dikkatimi çekti. Kaldırımda üç çocuk hepsi birlikte bir şeyler yemeye çalışıyordu ama ikisi yerken biri onlara bakıyordu. Burada yapılan iş çok önemli. Herkese eşit, dengeli güzel bir beslenme olanağı sunuyorsunuz uygun bir fiyatla. Keşke Türkiye’nin 81 ilinde böyle bir şey olsa” dedi.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgede bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya Ortaokulu ve yapımı çok yakında tamamlanacak Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin de bu hizmetten yararlanacağını söyledi.

İlk gün yemeklerden ücret almayacaklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Projenin ikinci lokantası da meslek yüksek okulunun bulunduğu adliye bölgesinde çok yakında hizmete açılacak. Öğrenciler her gün birbirinden lezzetli yemeklerle buluşacak; salçalı köfte, orman kebabı, çıtır tavuk, et döner, etli bezelye, etli nohut, piliç şinitzel, etli kuru fasulye, kıymalı patates. Tüm bunların yanında mercimek, domates, yayla, sebze, et suyu ve ezogelin gibi çorbalar da yer alacak. Bulgur ve pirinç pilavı da her öğün sunulacak. Haftanın beş günü mutlaka tüm bu yemeklerin yanında meyve ikramı da yapılacak. Bölgede bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya Ortaokulu ve yapımı çok yakında tamamlanacak Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini de öğlen yemeğine bekliyorum. Projenin ikinci lokantasını da adliye arkasındaki okullar bölgesinde çok yakında hizmete açacağız, buradaki öğrencilerimiz de merak etmesinler sadece biraz sabretsinler. Onları da öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız. Bugün öğlen yemeğine bölgede bulunan okullardaki tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.