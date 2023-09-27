Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 6 sporcusu Avrupa Elemelerinde yarışacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.İtalya ile karşılaşacak Milli takım ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak.SAKARYA (İGFA) - 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosuna Büyükşehirli sporculardan Kaptan Ramazan Döne,Taner Günay, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu, Atakan Şirin ve İlkan Keleşoğlu katıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turunda İtalya ile iki maç yapacak.

A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.