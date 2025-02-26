Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda dünya genelinde her üç kişiden biri hepatit B hastalığına sahiptirler. Ne yazık ki çoğu kimseler bu hastalıklardan habersizdirler. Hepatit B hastalığı artan nüfus ve kalabalık ortamlarda (Hastaneler, askeriye vb.) bulunma zorunluluğu nedeniyle birçok kişide etkisini göstermektedir. Hepatit B hastalığı bulaşıcı özelliğinden dolayı yayılma tehlikesi ile birçok kişide bulunmaktadır. Bundan dolayı, hastalık bulaşmadan ve gerçekleşmeden önce gerekli aşısı yapılmalıdır. Çünkü hepatit B hastalığı hafife alınacak bir hastalık değildir. Hepatit B hastalığı sindirim sistemleri organımız olan karaciğer organımıza sızan ve iltihaplanmalara neden olan virüslerden kaynaklanmaktadır. Bu virüsler ile öncelikle karaciğerlerde iltihaplanmalar ve bu iltihaplanmalara bağlı olarak karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği gibi tehlikelere maruz kalınabilir. Karaciğerlere yerleşen hepatit B virüsleri çoğalma gibi özelliklerinden dolayı hastalık kısa sürede ilerlemektedir. Bundan dolayıdır ki karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklar peş peşe gelmektedirler.

Hepatit B Aşısı Vurulurken İzlenen Periyodik Süreç

Hepatit B aşısı, ilk olarak yeni doğan bebeklerde vurulmalıdır. Hepatit B aşıları genel olarak tek doz halindedir. Fakat bu dozları bölerek yani hepsi bir kerede yapılamaz. Bu dozları bölerek üç veya dört farklı dönemlerde vurulur. Bu süreç ise; yeni doğan bebeklerde iki farklı periyodik yol izlenmektedir. Birinci yol; ilk olarak yeni doğan bebeğe daha 0. Aylıkta iken ilk doz vurulur, bir ay sonrasında 2. Doz ve ardından tekrardan bir ay sonra 3. Doz ve son olarak 4. Doz ise bebek bir yaşına yeni girdiği dönem yani 3. Dozdan ortalama 11 ay kadar süre sonrasında vurulur. Diğer periyotta ise aşı 3 farklı dönemlerde vurulur. Bu süreç; ilk doğar doğmaz 0. Aylıkta iken 1. Doz ardından 2. Doz ve son olarak da 3. Doz ise 5 ay sonra yani bebek 6. Aya girdiğinde vurularak hepatit B aşınızı sonlandırmış olursunuz. Belirtmek gerekirse hepatit B aşınızı vurdurmanız ilerleyen süreçte hepatit B hastalığına yakalanmayacağınız anlamına gelmemelidir. Ülkemizde genel olarak her üç kişiden biri hepatit B hastasıdır. Bu hastalık ilk süreçte hiçbir reaksiyon göstermediğinden hastalar farkında olamazlar. İlerleyen süreçte vücuda alınan virüslerin fazlaca çoğalması sonucu hastalığının farkında olabilmektedirler.

Hepatit B Aşısı Vurulmasına Karşın Hepatit B Riski Taşıyanlar

Hepatit B aşısı vurmanıza karşın bulunduğunuz ortam veya çalışma koşulları gereği hepatit B riski taşıyabilirsiniz. Bundan dolayı kısaca hepatit B riski taşıyanları maddeler halinde sıralayacak olursak;

Hepatit B hastalığı olan annelerin çocukları.

Bulunduğunuz ortamda hepatit B olan yakınlarınız var ise.

Direkt olarak kan kullananlar veya dolaylı olarak kan ürünü kullananlar.

Farklı insanlarla cinsel ilişkiye girenler.

Eş cinsel olanlarda.

Madde bağımlısı olanlar ve bunları damar yollarıyla alanlar.

Sağlık kuruluşlarında çalışanlar özellikle acil bölümünde çalışanlar.