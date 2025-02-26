Nadiren olarak fazladan fazla miktarda içerisinde bulunan thimerosal kompanentine bağlanan şiş yerinde eritem, kızarıklık, olarak halsizlik, miyalji yapabilmektedir. Hepatit B virüsü parçalanarak hastalık inşa etme kabiliyeti ortadan kaldırılmakta ve etkisiz duruma sunulan bu mikrobun birtakım bölümleri alınarak yapılan aşılar bütün dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşının hastalık inşa etme ihtimali şüphesiz yoktur. Son Zamanlarda geliştirilen çağdaş aşılar yardımıyla bu hastalığa karşın çoğalış %100'e uzak olmayan bir korunma laf konusu olup bu aşının bedelinin hepsi devletimiz aracılığıyla karşılanmakta, hükümet memurları ve sigortalılar aşı amaçlı rastgele bir bedel ödememektedir. Hepatit B kontrolsüz kan nakliyle, otoklava konmamış diş rehabilitasyonu ya da operasyon aletleriyle, iyi kaynamamış iğnelerle ve cinsî ilişkiyle bulaşan mikrobik bir sarılıktır. Bin hastadan birinde, karaciğer nakli yapılmadıkça ölümle biten bir gidiş gösterir.

Hepatit B aşısı bu hastalığa karşın korur ve her sene bin bir hayatı kurtarır. Fakat bu aşının yan etkileri de vardır. Fransa'da hepatit B aşısının yan etkilerini seyretmek üzere kurulan Hepatit B Aşısı Birliği (REVAHB) başkanı Dr. P Jakubowitz şu şekilde demektedir: "İlk kez bir aşının bu derece çeşitli, ağır ve sık yan tesirlerine rastlıyoruz. Yan etki sıklığı tahminen binde birdir. Fransa'da 20 milyon birey aşı olmuş ve 20 000 birey aşıdan dolayı hastalanmıştır. Aşı 60 civarı çeşitli yan etki yapmaktadır ve bunlardan bir tanesi ne yazık ki çok fazla miktarda korkulan felçlere yöntem açan mültipl skleroz (Beyinde felç yapıcı sertlikler) sağlık sorunudur. Yan etkiler 20-50 yaş arası en sıktır. Aşı süt çocuklarına bile yapılmaktadır. Aşının yan etkileri olduğu kesindir; fakat bunların sıklığı tam bilinmemektedir. Yan etki şunlardan bir tanesi olabilir:

Cilt hastalıkları: Deride sertleşme bölgeleri, yüzde kırmızı döküntüler, minik katı kabartılar ve el sırtında halka biçimi oluşumlar.

Siniri hastalıkları: mültipl skleroz, sinirlerin miyelin kılıflarını kaybetmeleri, Quillain-Barre tipi ilerleyen felçler.

Bağışıklık hastalıkları; müzmin yorgunluk, periarteritris nodosa denilen damar irini.

Romatizma (Artrit, romatoid artrit).

Göz bozuklukları.

Kan hastalıkları: Kemik iliğinin kan yapışının duruşu (Aplastik kansızlık).

Hepatit.

Bir teşhis konulamayan sağlık sorunları.

Yan etkilerin sıklık sırası: b %40, h %17, c %9, d %8. Dünyanın en ciddî tıp dergileri bu olguları yayımladılar. Herkesin hepatit B aşısı olması gerekmiyor. Aşıya ihtiyacı olanlar şunlardır: Tıp elemanı, kan bankası ve suni böbrek elemanı, sıkça kan nakline ihtiyacı olanlar, suni böbrek rehabilitasyonu görenler, damardan uyuşturucu bağımlıları, sıkça cinsî eş değiştirenler, yaşam kadınları ve onlarla ilişkide bulunanlar, evinde hepatit B taşıyıcısı olanlar, kalabalık yerlerde yaşayanlar (Kışlalar, tutuk haneleri, yurtlar vb) ve hepatit B vakalarının sık olduğu bölgelere gidenler. Hepatit B aşısının tehlikesi fakat 1996'da anlaşılmaya başlandı. Bu konuda en son laf söylenmedi; çalışmalar sürüyor. Aşının gereğinden fazla miktarda uygulaması da firmaların ticari endişelerinden kaynaklanıyor.