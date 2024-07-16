İki yıl içinde 2,6 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium, üyelerine toplam 9,9 milyar TL değerinde fayda sağladı. E-ticaret platformu, 16 Temmuz’da Büyük Premium İndirimleri’ni başlattığını duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, ikinci yılını doldururken kullanıcılarına sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Bu süre zarfında Premium’lulara toplamda 9,9 milyar TL’lik fayda sağlayan program, kullanıcılarının alışveriş deneyimini daha kazançlı ve keyifli hale getirmeye devam ediyor. Programın ikinci yaşına özel Büyük Premium İndirimleri, 16-22 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre programın üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan Premium’lulara bu avantajla da 1,3 milyar TL’lik bir tasarruf sağlandı. Programın sunduğu hediye BluTV üyeliğiyle kullanıcılar 2 yılda toplamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi. İki yıl içinde Premium üyeleri, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı. Bu puanlar, akaryakıt alımlarında indirim ve avantajlar sağladı. Program üyeleri üyelikleri boyunca ücretsiz randevulu teslimat hizmetinden yararlandı. Bu hizmet, kullanıcıların siparişlerini istedikleri zaman aralığında teslim alabilmelerini sağlayarak kolaylık sundu.

“Alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getiriyoruz”

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, Hepsiburada Premium’un ikinci yılında ulaştığı başarıdan çok memnun olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hepsiburada Premi, Türkiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı, bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fayda sağlayarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium’un sağladığı faydanın müşterilerimiz nezdinde de kabul gördüğünün önemli bir göstergesi. Üyelerimizin alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sunduğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük yaşamlarına değer katıyor.”

“Kullanıcılarımızın bütçesine doğrudan katkı sağladık”

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akaryakıt puanlarından randevulu teslimat hizmetine kadar, e-ticaret platformunun geniş bir yelpazede sunduğu ayrıcalıkların, kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden Dereli, “Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı. Platform olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onlara her alışverişte daha fazla değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

En çok tercih edilen kategoriler ve ürünler

Program üyeleri, en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve kırtasiye kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde en çok satılan ürünler sırasıyla yüzey temizleme mendili, fındık kreması, soda ve tuvalet kağıdı oldu. İki yıl içinde 147 ton, yani 1,4 milyon adet soda tüketen Premium üyeleri, 681 ton fındık kreması, 1 milyon yüzey temizleme mendili satın aldı. Dünyayı 8 kez dolaşacak uzunlukta, 36 milyon adet tuvalet kağıdı sipariş edildi. Züccaciye kategorisinde en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih edilirken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın alındı.