Hepsiburada, 2024’ün ilk altı ayına ait satış verilerine göre küçük ev aletleri ve beyaz eşya favorilerini açıkladı. Tüketicilerin pratik, ekonomik ve sağlık odaklı çözümlere yönelmesi satışlarda yaşanan artışın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Hepsiburada, 2024 yılının ilk yarısına ait sipariş verilerini analiz ederek küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerindeki tüketici tercihlerini açıkladı. Bu kategorilerde, sağlıklı yaşam ve pratik çözümlere olan ilginin arttığı görülüyor.

Küçük ev aletlerinde pek çok kategoride satışlar yükseldi

Küçük ev aletleri kategorisinde, temizlikten sağlıklı yaşama ve kahve keyfine kadar pek çok alanda ürünlerin satışlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Halı yıkama makineleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artış göstererek en çok talep gören ürünlerden biri oldu. Hava temizleme ve nemlendirme cihazları satışlarını 3 kat artırdı. Espresso ve cappuccino makineleri 2,5 kat artış gösterdi. Son dönemlerde buharlı temizlik makineleri, kimyasal temizlik malzemeleri yerine buhar kullanarak evlerinde hijyen oluşturmak isteyenlerin artmasıyla birlikte 2 kat daha fazla satıldı. Dikiş makineleri, el yapımı kıyafetler, ev dekorasyon ürünleri, oyuncaklar ve çeşitli zanaat ürünlerinin evde yapımının artmasıyla birlikte 2,5 kat artış yaşadı.

Klima ve soğutuculara ilgi

Yaz aylarının sıcak geçmesi, portatif soğutuculara olan talebi artırdı ve bu ürünlerin satışları 4 kat artış gösterdi. Vantilatörler, sıcak yaz günlerinde serinleme ihtiyacını karşılamak için tercih edildi ve satışları 3,5 kat arttı. Klimalar ise yaklaşık 3 kat daha fazla satıldı.

Evlerin temel ihtiyaçlarından olan çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu buzdolabı satışları yaklaşık 2 kat arttı.