Hepsiburada, kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki kadınları desteklemeye yönelik çalışmalarını uluslararası kamuoyu ile paylaşmak üzere Birleşmiş Milletler 68’inci Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) toplantılarına katıldı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Birleşmiş Milletler 68’inci Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) kapsamında New York, ABD’de düzenlenen toplantılarda kadın girişimciliğini ve kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı. Toplantılarda 2017 yılından itibaren sürdürülen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ve 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki kadın girişimcileri de desteklemeyi amaçlayan Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı.

CSW68 programı kapsamında KAGİDER ile bir etkinlik de düzenleyen e-ticaret platformunun depremden etkilenen kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin tekrar ayağa kalkması ve bölge ekonomisinin tekrar inşa edilmesi için kadınlara verdiği destekler iyi örnekler olarak dünyayla paylaşıldı.

CSW68 kapsamında New York’ta temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’i kabul etti. Türk Evi’nde gerçekleşen kabul sırasında Gökçetekin, Bakan Göktaş’a, e-ticaret platformunun kadınların güçlendirilmesi için yaptığı çalışmaların yanı sıra deprem bölgesindeki kadın girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Nasdaq Borsası’ndan Hepsiburada’ya Times Meydanı’nda kutlama

Nasdaq Borsası da Hepsiburada’nın kadın girişimcilere verdiği desteği Times Meydanı’nda kutladı. Nasdaq Borsası’nın Times Meydanı’ndaki dijital panolarında, e-ticaret platformu ve Türk bayrağı görselleriyle “Nasdaq, kadınların güçlendirilmesine yönelik çığır açan çalışmalarından dolayı Hepsiburada’yı tebrik ediyor” mesajı yayımlandı. Nasdaq’ın kutlama mesajından bir Türk şirketi olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Gökçetekin şunları söyledi:

“E-ticaret platformu olarak ülkemizi Nasdaq Teknoloji Borsası’nda gururla temsil ediyoruz. Nasdaq Teknoloji Borsası’ndaki bir kadın girişimci tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen en büyük şirketiz. Çalışan gücümüzün yarısını da kadınlar oluşturuyor. Ülkemiz açısından, ülkemizi dünyaya tanıtmak adına önemli bir rol üstleniyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bugün de bayrağımızı Times Meydanı’nda dalgalandırıyoruz."

"Deprem bölgesinde 5 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz"

Nilhan Onal Gökçetekin, e-ticaret platformu olarak uzun yıllardır kadınların ekonomik hayatta var olmalarını desteklemek için çalıştıklarını ve bu çalışmaları CSW68 kapsamında Birleşmiş Milletler’de anlatma fırsatı bulduklarını dile getirerek, “Hepsiburada 2017 yılından bu yana yürüttüğü programlarla 50 bine yakın kadın girişimciye ulaştı. Deprem bölgesindeki girişimci kadınlara Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programımızla önemli destekler veriyoruz. Örnek gösterilen bu çalışmaları da anlatmak için CSW68 toplantılarına katıldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler Kadın Kolu ve KAGİDER iş birliğiyle ’Kadının Emeği, Geleceğin Temeli’ projesini hayata geçirdik. Depremden etkilenen kadınlar tarafından üretilen ürünleri bir destek kutusu olarak hiçbir ticari amaç gütmeden e-ticaret platformumuzda satışa sunduk” dedi.

Gökçetekin, 6 Şubat depremlerinin ertesi günü binlerce çalışanıyla birlikte bölgeye gittiklerini ve bölgedeki kadın girişimcilere yönelik özel merkezler açtıklarını belirterek, “Muhteşem kadın girişimcilerimiz var ve depremin yaralarını Hepsiburada ile beraber sarıyorlar. Şu anda bölgede 3 bin 300 kadına ulaştık. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde ise 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kadın girişimci, etrafında yaklaşık 5-6 kişiye istihdam, 20’ye yakın kişiye pozitif sosyal etki sağlıyor. Bu konuda çok heyecanlıyız ve aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.