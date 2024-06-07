E-ticaret platformu Hepsiburada, karne döneminde çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler için hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Oyuncaktan teknolojiye, hobi ve spor ekipmanlarından giyime, kitaptan müzik aletlerine birçok farklı kategorideki karne hediyeleri, karne döneminde çocuklarını mutlu etmek isteyen ailelere sunuluyor. Hepsiburada, ‘Büyük Yaz İndirimleri’ kampanyasıyla karne alışverişlerini cüzdanları yormadan tamamlama imkanı sunuyor.

E-ticaret platformunda yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunu öğrenciler için her markanın bilgisayar, tablet ve akıllı saatleri platformda avantajlı fiyatlarla ebeveynleri bekliyor. Gençler ve teknoloji meraklıları için tabletler ve çizim tabletleri de indirimli fiyatlarla yer alıyor. Mobil teknoloji dünyasında en yeni ve en güçlü cihazları, Hepsiburada’da indirimli fiyatlarıyla tüm kullanıcılarını bekliyor.

Hayal gücünü geliştiren tercihler

Çocukların hayal güçlerini ve üretici becerilerini geliştirmek için tercihlerden biri olan LEGO oyun setleri indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca markanın yeni modelleri de kullanıcıları bekliyor. Farklı temaları ve modelleriyle her yaş grubuna hitap eden bu setlerle çocuklar saatlerce keyifli vakit geçirirken üretici dünyalarını da genişletebiliyor.

Hareketli ve macera dolu tatil

Çocukların tatilde dışarıda geçirdikleri vakitleri daha eğlenceli hale getirecek scooter ve bisikletler de uygun hediye seçenekleri arasında. Farklı markalı scooter’lar indirimli alınabiliyor.

Doğal ve eğitici oyuncaklar

Ahşap oyuncaklar da indirim ile sunuluyor. Bu doğal ve eğitici oyuncaklar, çocukların el becerilerini ve zihinlerini geliştirmelerine yardımcı olurken, sağlıklı ve güvenli oyun deneyimi sunuyor. Yaz tatilinde deniz ve plaj keyfi yapmak isteyen çocuklar için ideal olan deniz ve plaj oyuncakları, sepette uygulanan indirimle ebeveynleri bekliyor.

Kitap kurtları için

Tatilde okuma alışkanlığını pekiştirmek ve kitap seven çocuklar için değerli bir hediye olan kitaplar, sepette uygulanan indirim ile sunuluyor. En sevilen çocuk kitaplarında ikinci ürün indirimli olarak kullanıcıları bekliyor. Puzzle ve kutu oyunlarında sepette uygulanan indirim ile ailece keyifli vakit geçirme fırsatı da sunuluyor.