E-ticaret platformu Hepsiburada, ‘Büyük Ekim İndirimleri’ kampanyası kapsamında "Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde" imkanının birçok farklı kategoride başladığını duyurdu.

E-ticaret platform Hepsiburada, 7 - 13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘Büyük Ekim İndirimleri’ ile birçok kategoride imkanlar sunduğunu açıkladı.

Şirket tarafından kampanya hakkında şu açıklama yapıldı:

’’Moda, kozmetik, ev - yaşam, elektronik, anne çocuk kategorilerinde her gün yüzlerce markada milyonlarca üründe “Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde” kolaylığı sunuluyor. Teknoloji kategorisindeki hızlı şarj cihazlarında sepet indirimleri ve dev ekran televizyonlarda özel indirimler, ilgi çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Özellikle, seçili telefon modellerinde takas desteği ve sepette ek indirimler gibi avantajlarla, müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılamaları sağlanıyor.

Moda kategorisinde, dünyaca ünlü birçok markada net indirimler, seçili ürünlere ek indirim avantajları ile yeni sezonun trend parçaları olan oversize ceketler, triko kazaklar ve geniş kesim pantolonlar gardıroplarına yenilik katmak isteyenlere sunuluyor. Ayrıca, spor ayakkabılarda ve çantalar gibi tamamlayıcı aksesuarlarda da uygun fiyatlar mevcut. Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde ise cilt bakım setleri, renkli kozmetik ürünleri, saç şekillendiriciler ve parfümlerde de birçok fırsat tüketicilere sunuluyor. Ev kategorisinde ise mutfak robotlarından çay makinelerine, nevresim takımlarından dekoratif yastıklara kadar geniş bir yelpazede indirimler yer alıyor. Sepet indirimleri ve net indirim fırsatlarıyla akıllı robot süpürgelerde, şık aydınlatma çözümleri ve fonksiyonel mobilya ürünlerinde, ev alışverişi yapmak isteyenlere uygun teklifler sunuluyor.

Hepsiburada ile tek tıkla zahmetsiz alışveriş, hızlı teslimat deneyimi yaşamak isteyenler, platform üzerinden ürünleri kolayca inceleyip satın alma işlemini tamamlıyor. "Yarın Kapında", “Randevulu Teslimat” ve “Kapıda İade” gibi hizmetleriyle e-ticaret deneyimini zenginleştiriyor."