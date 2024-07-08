Hepsiburada, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen ’Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nı aldı.

Hepsiburada, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleme alanındaki çalışmalarının bir göstergesi olarak Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen ’Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Sertifika, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Liderlerinden Neşecan Çekici tarafından takdim edildi. Etkinlik, Hepsiburada’nın kadın çalışanlarının dayanışma ağı olan Hepsinspire bünyesindeki çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

“Hepsinspire” kadın dayanışma ağı

Hepsiburada’nın 8 Mart 2023’te hayata geçirdiği Hepsinspire, Hepsiburadalı kadın çalışanların birbirinden ilham aldığı bir dayanışma platformu olma özelliği taşıyor. 500’den fazla üyenin bulunduğu platform kadın çalışanlara liderlik eğitimleri, mentorlük imkanları ve networking fırsatları sunarak kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada’nın DNA’sında paydaşları için fayda oluşturmak var. Bu kapsamda kadın çalışanlarımızın ve girişimcilerimizin güçlenmesini desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak konusundaki kararlılığımızı her zaman ön planda tutuyoruz. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla şimdiye dek 50 binden fazla kadın girişimciye destek sağladık, başarılarını teşvik ettik ve hedefimiz 2030 yılına kadar destek sağladığımız girişimci kadın sayısını 120 bine ulaştırmak. Kadın çalışanlarımızın ve kadın girişimcilerimizin başarıları, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümemizin temel taşlarından biri. Bu açıdan bu sertifikayı Hepsinspire’ın yaz buluşmasında almayı ayrıca anlamlı buluyorum” dedi.

Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, "Kurucusu ve CEO’su kadın birer lider olan Hepsiburada olarak KAGİDER’den aldığımız Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası bizi bir kez daha gururlandırdı. Bu sertifika kadınların iş gücüne katılımını destekleme ve eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılığımızı belgelemiş oldu. Kadın çalışanlarımızın ve girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. KAGİDER’e bu alandaki çalışmalarımızı tasdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Liderlerinden Neşecan Çekici ise “Hepsiburada’nın Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası almaya hak kazanması, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını ve başarısını gösteriyor. KAGİDER olarak, böylesine önemli bir adımı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bugünden sonra Hepsiburada ile KAGİDER arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu başarı, tüm iş dünyası için ilham verici ve yol gösterici nitelikte” dedi.