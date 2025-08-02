Bu ürünler arasında, 1’er kilogramlık paketlerde 720 adet tost peyniri ile 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri yer aldı. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve sağlıksız ürünlere el koyarak imha sürecini başlattı. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı. Şehir genelinde sürdürülen denetim faaliyetleri, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla titizlikle devam ediyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için işletmelerin hijyen ve kalite standartlarına uymasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA