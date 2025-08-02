

Yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, etkinlik öncesi traktör, triportör ve motosikletlerine binerek mahalle turu attı. Klaksonlar eşliğinde köy içinde tur atan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Turun ardından etkinlik alanında toplanan kadınlar, halaylar çekip oyunlar oynayarak gece boyunca eğlendi.

Kurşunlu Mahallesi sakinleri, her yıl geleneksel hale gelen bu etkinliğin kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ