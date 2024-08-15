Neredeyse herkesin ortak sorunlarından biri olan sırt ağrısı, yaygın bir sağlık sorunudur. Birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen sırt ağrısı ağır kaldırma, ani hareketler, oturuş ve duruşun kötü olması, hareketsiz yaşam, stres sebepli kas gerginlikleri ve aşırı kilo sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra birtakım sağlık sorunları da sırt ağrısıyla ilişkili olabilir. Nev Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, sırt ağrısı ve korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Yapılan çalışmalar, yaklaşık olarak her beş kişiden birinin hayatı boyunca sırt ağrısı problemi yaşadığını göstermektedir. Çoğunlukla kas kaynaklı problemler nedeniyle oluşan sırt ağrısı, daha ciddi hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

Nev Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Op. Dr. Bangin Bekir Candan, sırt ağrısının nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Candan, “Sırt ağrısının nedenleri ağır kaldırma, sırtı ve kasları etkileyen kötü duruş pozisyonu, egzersiz eksikliği, böbrek taşları, fibromiyalji, romatizmal hastalıklar, skolyoz, kamburluk, gebelik strese bağlı kaslarda gerilme, aşırı kilo ve tümörlerdir” dedi.

“MASA BAŞI ÇALIŞANLARININ RİSK ALTINDA OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR”

Dr. Candan, “Bilgisayar başında çalışıyor iseniz ofis ergonomisi olarak adlandırılan önlemler alınmalıdır. Sırtı yüksek, bel boşluğunuzu dolduran sandalyeler tercih etmeli, bilgisayarın ekranını göz hizanıza yerleştirmelisiniz” dedi.

“CİDDİYE ALINMALI VE MUTLAKA İLERİ TETKİKLER YAPILMALIDIR”

Sırt ağrıların ciddiye alınması gerektiğini ve mutlaka ileri tetkiklerin yapılmasının önemine dikkat çeken Candan, sırt ağrılarının hangi durumlarda tehlikeli olduğunu da sıraladı.

Şiddetli ağrı Gece terlemesi Zayıflama Boy kısalması Bacaklarda kuvvet kaybı, uyuşma Kan tahlilinde yüksek sedimantasyon, idrarda protein Solunum sıkıntısı.

Soğuk ve sıcak kompres uygulamak, hafif egzersizler ve fizik tedavi ile sırt kaslarını güçlendirmeyi denemek, kas gevşetici krem sürmek ve dik oturmaya çalışmanın ağrıyı hafifletme konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizen Dr. Candan, sırt ağrısına iyi gelen yöntemleri ise şu şekilde açıkladı:

Düzenli ve hafif egzersizlerle sırt kaslarını güçlendirmek Soğuk ya da sıcak kompres yapmak Fizik tedavi uygulamak Kas gevşetici krem ya da hap almak Dik durmaya çalışarak sırtı zorlamamak Göğüs destekleyici sütyen kullanmak Sırtı zorlayacak çanta vb. gibi ağır yüklerden kaçınmak Kemikleri güçlendirmek için D vitamini takviyesi almak.

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