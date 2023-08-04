Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Orman yangınları da kendisini göstermeye başladı. Antalya-Kaş, Muğla-Marmaris, Adana-Çukurova gibi birçok yerde orman yangını meydana gelmişken şimdi de vatandaşlara bir bu eksikti dedirti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karayoluyla müdahale ediliyoruz. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesindeki ormanlık alanda saat 15.25 sıralarında yangın çıktı. Yangın alanına 2 ilk müdahale ekibi, 6 su pompası, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve yerden aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.