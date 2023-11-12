Herbalife Nedir?

Herbal ve life sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş yapay bir gıdadır.

Doğal yaşam anlamına gelen Herbalife, doğal ve şifalı bitkilerden elde edilen bir üründür. Kullanıcıların minimum kalori almasını, sağlıklı, dengeli ve doğal beslenmesini hedefler.

Aynı zamanda kilo kontrolü ve kişilerin formda kalmasını sağlamak, daha doğrusu formlarını korumak da bir diğer hedefi arasındadır.

Satışı internet üzerinden yapılmaktadır.

Efedrin, kimyasal ve hayvansal gıda içermemektedir.

Herbalife tarım ve köy işleri bakanlığınca onaylıdır ancak sağlık bakanlığının onayladığı bir ürün değildir ve kullanıcılar açısından olumsuz bir durumdur.

Herbalife Ne Değildir?

İlaç değildir dolayısıyla reçete ile satılmamaktadır.

Zayıflatıcı bir ürün değildir.

Yapılan diyetle beraber herbalife ürününün kullanılması oldukça sakıncalıdır.

Herbalife Yan Etkileri ve Zararları Nelerdir?