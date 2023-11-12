Herbalife Nedir?
Herbal ve life sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş yapay bir gıdadır.
Doğal yaşam anlamına gelen Herbalife, doğal ve şifalı bitkilerden elde edilen bir üründür. Kullanıcıların minimum kalori almasını, sağlıklı, dengeli ve doğal beslenmesini hedefler.
Aynı zamanda kilo kontrolü ve kişilerin formda kalmasını sağlamak, daha doğrusu formlarını korumak da bir diğer hedefi arasındadır.
Satışı internet üzerinden yapılmaktadır.
Efedrin, kimyasal ve hayvansal gıda içermemektedir.
Herbalife tarım ve köy işleri bakanlığınca onaylıdır ancak sağlık bakanlığının onayladığı bir ürün değildir ve kullanıcılar açısından olumsuz bir durumdur.
Herbalife Ne Değildir?
İlaç değildir dolayısıyla reçete ile satılmamaktadır.
Zayıflatıcı bir ürün değildir.
Yapılan diyetle beraber herbalife ürününün kullanılması oldukça sakıncalıdır.
Herbalife Yan Etkileri ve Zararları Nelerdir?
- Herbalife’ın pek çok yan etki ve zararı olduğu belirlenmiştir.
- Mide sorunları, ishal, böbrek taşı oluşumu, ağız kuruluğu, kızarma, terleme, titreme, yüksek tansiyon gibi pek çok rahatsızlığı meydana getirir.
- Genel olarak bilinen yan etkisi, ruhsal ve sinirsel bozukluklara yol açmaktadır. Bu da beraberinde uyku problemi getirir.
- Yani hem beden hem de ruhsal sağlığa zarar verir.
- Kullanılması esnasında iştahı kapattığı görülürken ürünün kullanılmasına devam edilmemesi halinde iştah hızla açılıp verilen kiloların geri alındığı da gözlemlenmiştir.