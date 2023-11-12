Fenerbahçe’den sezon başında İspanyol devi Real Madrid’e giden genç yıldız Arda Güler’in 3. kez sakatlandığı ortaya çıktı. Real formasını giyemeden ameliyat olan ardından çalışmalara başlayıp, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi oynanan Braga mücadelesinin kadrosuna alınan milli futbolcu tekrar sakatlık yaşarken Valencia maçının kadrosundan da çıkarılmıştı.

Arda Güler'in tekrarlayan sakatlıkları sonrası kulübün sağlık departmanı karıştı.

ARDA'NIN SAKATLIĞI SONRASI GÖREVDEN ALINDI

İspanyol basınından Marca'nın özel haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in tekrarlayan sakatlıkları sonrası baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in görevine son verdi.

2017 yılında görevine başlayan Niko Mihic, Başkan Florentino Pérez'e ve Hırvat futbolculara olan yakınlığıyla tanınıyordu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yöntemleri başlangıçta futbolcular arasında şüphe uyandırsa da Mihic, bu zaman kadar Real Madrid'de görevini sürdürdü.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI SONU OLDU

Mihic'in görevden alınmasında Arda Güler'in sakatlığı başrol oynadı. Arda Güler, Real Madrid'e ilk transfer olduğunda menisküs sakatlığı bulunuyordu ve takımının ABD kampında genç futbolcunun sakatlığı resmen açıklandı. Ancak Arda Güler'in ameliyat edilip edilmeyeceği

Ameliyat etmemeyi tercih eden Mihic, sonunda oyuncuyu ameliyat eden Dr. Leyes ile karşı karşıya geldi. Ayrıca Arda'nın menisküs sorununun çözülmesinin ardından tekrar eden kas sakatlıkları yaşaması da ayrılığın önünü açtı.

DİĞER SAKATLIKLAR DA SEBEBİYET VERDİ

Sadece Arda Güler'in durumu değil, aynı zamanda geçen yıldan bu yana yaşanan sakatlıklar (Benzema, Alaba ve Ceballos) sonucu tedavi süreçleri için kulüp içerisinde tartışmalar yaşandı ve bu olaylar kulüp yönetimine kadar uzandı.

Sonucunda Real Madrid yönetimi, Mihic ile yollarını ayırma kararı aldı.