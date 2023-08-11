Körfez Belediyesi’nin Hereke’de hayata geçireceği Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü’nde inşaat çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor.

Kocaeli Üniversitesi’ne Hereke’de yeni bir kampüs kazandıracak olan Körfez Belediyesi, inşaat çalışmalarını şekilde sürdürüyor. Toplamda 4,5 dönümlük alan üzerinde inşa edilmesi planlanan Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü, iki ana bloktan oluşuyor. Sanayi kuruluşlarının da desteğiyle hayata geçirilecek olan ve her biri 7 katlı olacak iki bloktan oluşan kampüsün ilk bloğu tamamlanma aşamasına geldi. Kaba inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığı blokla birlikte ikinci blok için de çalışmalar başladı.

"Körfez’i eğitim kenti yapma yolunda adımlar atmayı sürdürüyoruz" diyen Başkan Söğüt, "Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ilçemiz, eğitim alanında önemli hizmetler kazanıyor" dedi.

İki blok halinde hayata geçirilecek kampüs içerisinde derslikler, amfi, idari binalar ve sosyal alanlar yer alacak.