1- Hemo; kelime olarak kan demektir

2- Globin ise; kana ait protein anlamına gelir.

3- Globin yumağa benzer bir yapıda olduğu için, kan yumağı olarak da adlandırılabilir.

Hemoglobinin vücuttaki görevi; içeriğindeki proteinler sayesinde, dokuların ihtiyaçlarına yönelik oksijen taşımaktır. Hemoglobin, Eritrosit olarak adlandırılan, Alyuvar yani kırmızı kan hücrelerinin içerisinde bulunmaktadır.

Eritrositler, HEM ya da HEMOları demir molekülüne bağlamak için görev yaparlar. Eritrositlerin başlıca çözüm merkezi Kemik İliğidir. Hemoglobin kanda belli bir seviyede bulunmalıdır. Eksikliğinde Anemiye, yüksekliğinde ise Polisitemi ye neden olur. Hemoglobin değeri, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yaş ve cinsiyet paralelinde bir değerler tablosu oluşturmuştur. Sağlıklı bir kadında normal değerler olarak 11,5 ile 15 gm/dL olarak, yine sağlıklı erkeklerde bu değeri 13,0 ile 16,5 gm/dL olarak belirlemiştir.



Çocuk ve Adölasan grubunda ise cinsiyet gözetmeden, sadece yaşa göre bir tablo hazırlanmıştır. Tablo değerlerinde ve sağlıklı çocuklarda 0 ile 6 yaş aralığını 11 gm/dL olarak, 7 ile 14 yaş grubunu da 12 gm/dL olarak belirtmişlerdir.

Hgb Hemoglobin Düşüklüğü Nedir

Hgb düşüklüğü nedir sorusuna verilecek cevap anemi olarak ta ifade edilebilir.

Daha geniş anlamı ile kandaki eritrosit miktarının azalması ile meydana gelen hastalık durumudur. Hgb düşüklüğü nedir sorusuna yine cevaben; hücrelerin ihtiyacı olan oksijenin yeteri miktarda olmama durumu olarak ta ifade edilebilir. Vücudun yeteri kadar kırmızı kan hücresi üretmemesi ya da üretilen kan hücrelerinin, farklı etmenler sebebi ile çabuk bir şekilde bitirilmesi Kansızlık ya da Anemi olarak karşımıza çıkar.



Normal değerlerin bir kaç birim altında çıkan hgb ya da hemoglobin değeri herhangi bir sorun teşkil etmeyebilir. Ancak farklı septomların eşlik etmesi durumunda hastalık habercisi olabilmektedir. Hgb ya da hemoglobin düşüklüğünün bazı belirtileri vardır. Kişi bu belirtiler içerisinden, bir ya da bir kaçını kendinde hissediyor ise en yakın sağlık kuruluşuna ya da hekimine müracaat etmelidir.

Hgb Düşüklüğünün Belirtileri

Hgb düşüklüğü anemi ya da kansızlık olarak ta ifade edilebilir. Her hastalığın belirtileri olduğu gibi, Aneminin de belirtileri vardır. Bazı belirtilen sorun teşkil etmez iken, ilerlemiş anemik hastalarda klinik seyir daha farklıdır. Hgb düşüklüğünün belirtileri şüphesiz halsizlik ve yorgunluk hissidir. Var olan yorgunluk ve halsizlik hissine ilaveten, Hgb düşüklüğünün belirtileri arasında;

-Ciltte solukluk,

-Çabuk Yorulma,

-Aniden oluşan ve aniden kaybolan açlık hissi,

-Dikkat toplamada ve konsantre olmada zorluk yaşama,

-Zaman zaman baş dönmesi,

-Dönemsel ve zamansız yaşanılan baş ağrıları,

-Kronik Yorgunluk,

-Tırnaklarda sararma ve soluk görünüm,

-Diş eti kanamaları ve diş etlerinde beyazlaşmalar görülebilir.



Hemoglobin düzeyinin düşük olması, ileri evrelerinde;



-Kollar ve Bacaklarda oluşan şişmeler,

-Mide, Bağırsak sorunları ve hatta GİS kanamaları,

-Çarpıntı,

-Nefes Darlığı,

-Kardiyak sıkıntılar,

-Kalp Krizi,

-Dışkıda kan görülmesi gibi, hayati önem teşkil eden sorunlara neden olmaktadır.



Belirtilerden bir kaçı sizde mevcut ise, size en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ederek, gerekli tahlil ve tetkikleri yaptırmanız, hayatınız için önemlidir. Bir kaç dakikanızı ayırarak yaptıracağınız basit bir kan testi, olan ya da, olacak olan hastalık durumlarına karşı fayda sağlayacaktır.

Hemoglobin Değeri Neden Düşer

Kişilerin yaşamsal alışkanlıkları, hem zihinsel, hem fiziksel hem de biyolojik anlamda önemlidir. Çünkü insan sistematik bir yapıya sahiptir. Dışarıdan alınan her türlü madde, içerisi için yapılan bir yatırım gibi düşünülebilir. Hemoglobin düşüklüğü; eritrositlerin azalması ya da yapısal bozuklukları ile entegre bir sistemdir. Çok fazla yaşanılan kanamalar en büyük sebebidir. Ancak; başka ya da daha sinsi hareket eden farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalığa ya da anormalliğe sebep olan etkenlere örnek vermek gerekir ise;



-B12 vitamin Eksikliği,

-Kanser Hastalıkları,

-Lösemi,

-Böbrek Hastalıkları,

-Siroz,

-Kemik iliğine Bağlı Hastalıklar,

-Damar İltihapları,

-Dalak Büyümesi,

-Akdeniz Anemisi (Telasemi)

-Kadınlarda görülen adet kanamaları ve yoğun kanama günlerinde,

-Travmatik Kazalar ve Ameliyat Sonraları,

-Sık tekrarlayan burun kanamaları

-Tiroid Bezlerinde oluşan fonksiyon kayıpları ya da bozulmalarında,

-Kemoterapi ya da Radyoaktif Madde alan Hastalarda,

-Ağır Kurşun Zehirlenmelerinde,

-Çok sık kan bağışında bulunan kişilerde hemoglobin ya da hgb düşüklüğü görülmektedir.

Hgb Düşüklüğünün Tedavisi Hgb Yüksekliği Nedir

Hgb düşüklüğünün tedavisi hgb yüksekliği nedir; oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hgb düşüklüğü ya da anemi olarak belirlenen hastalığın tedavisi, bugün hem medikal anlamda hem de alternatif tıp imkânları ile giderilebilmektedir. Dikkat edilecek en mühim mesele, anemiye neden olan ve altta yatan etmeni bulmaktır. Hgb düzeyinin düşmesinin altında, anemi, kanser, vitamin eksikliği gibi farklı sorunla olabilmektedir.



Hasta öyküsünün ardından, gerekli tetkik ve inceleme sonucuna göre, hekim tarafından medikal tedavi planı oluşturulmaktadır. Daha çok vitamin eksikliği ya da Demir eksikliğine yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Doktor randevularına uyum sağlamak, ilaçları düzenli kullanmak, doktor tarafından belirtilen önerileri harfiyen yerine getirmek hastalık seyrinde olumlu sonuçlar vermektedir.



Hgb düşüklüğünün tedavisi hgb yüksekliği nedir boyunca, önerilen ilaçlar düzenli kullanılmalı, tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır. Bunlara ilaveten; Demir minareli yönünden zengin gıdalar tüketilmeli, özellikle tahıl ürünleri, et, süt ve süt ürünleri, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler bolca tüketilmelidir. Alkol ve sigara bırakılmalı, vücut bol su ile takviye edilmelidir. Şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon hastalığı yok ise pekmez tüketimi oldukça uygundur. Doktor kontrolü ve önerisi haricinde ilaç kullanılmamalıdır.

Hgb Yüksekliği Nedir

Hgb yüksekliği nedir sorusunun tıp bilimindeki cevabı Polisitemidir.

Polisitemi; vücutta alyuvarların fazla olması ile alakalı olan bir durumdur. Hgb yüksekliği nedir cümlesine dilimizde ve tıp literatüründe karşılık gelen kelimeye Polisitemidir.

Hgb Yüksekliği Zararları Nelerdir?

Hgb yüksekliği belirtileri daha çok rakımı yüksek yerlerde yaşayan insanlarda görülmektedir. Rakım yükseldikçe oksijen miktarı yoğunlaşmaktadır. Hgb yüksekliği zararları arasında ateş, halsizlik, yorgunluk, ciltte çabuk morarma gibi belirtiler sayılabilir.

Bunun haricinde Hemoglobin yüksekliği;

Doğumsal kalp hastalığı ,

Kor pulmonale ,

Pulmoner fibroz ,

Çok fazla eritropoietin veya polisitemi vera neden olabilir .Yüksek hemoglobin seviyeleri, yüksek rakımlara, sigara, dehidrasyona (yapay olarak Hb konsantrasyonuyla),

Gelişmiş akciğer hastalığına

Bazı tümörlere maruz kalma neden olabilir.

Hindistan'da Pondicherry'de yapılan yeni bir araştırma, koroner arter hastalığındaki önemini göstermektedir.

Hgb Yüksekliği Tedavisi

Planlanmış bir ilaç ya da muadil bir tedavi yoktur hgb yüksekliği tedavisi için.



Ancak; bazı dönemlerde kullanılmamak üzere kan vermek hgb yüksekliği tedavisi olarak kullanılmaktadır.