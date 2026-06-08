Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri sonrası oluşan çevresel tozların evlerde kullanılan halılarda biriktiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya, bahar temizliği döneminde bu halıların temizlenmesi sırasında biriken partiküllerin yeniden havaya karışarak sağlık sorunlarını artırabileceğini ifade etti. Kalın, yünlü ve organik yapılı halıların ev tozu, küf, nem ve sigara dumanı partiküllerini depoladığını belirten Dr. Kaya, özellikle alerjik hastalar ile tıkayıcı akciğer hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Dr. Kaya, toplumda ev halılarının oldukça yaygın ve geleneksel bir uygulama olduğunu kaydeden, "Ancak bazı halı türleri sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabiliyor. Özellikle kalın, yünlü, toz ve partikül tutan tüylü halılar, alerjik hastalıkları veya kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişiler için önemli bir sorun haline gelebiliyor. Alerjik bireylerin ve kronik akciğer hastalarının yaşadığı evlerde, bu tür halılar yerine ince, kolay temizlenebilen, yıkanabilir ve sentetik malzemeden üretilmiş halılar tercih edilmesini öneriyoruz. Özellikle yatak odaları gibi nem oranının yüksek olduğu ve yeterince havalandırılamayan alanlarda, kronik ve akciğer hastaların bulunduğu evlerde mümkünse hiç halı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Bu tür halılar; ev tozu, küf, nem, evcil hayvan tüyleri ve diğer alerjenleri biriktirebildiği gibi, sigara içilen ortamlarda havadaki zararlı partikülleri de depolayabiliyor. Temizlik sırasında ise biriken bu partiküller yeniden havaya karışarak solunum yolu hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabiliyor. Ayrıca bu halıların etkili şekilde temizlenmesi oldukça zor olup, temizlik sırasında kullanılan bazı kimyasallar da hassas bireylerde sağlık sorunlarını artırabiliyor" dedi.

"Halılar ev içerisinde değil, açık alanlarda temizlenmeli"

Deprem sonrası oluşan riskleri de anlatan Dr. Kaya, "Bölgemizde son yıllarda deprem sonrası oluşan hava kirliliği de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yıkım çalışmalarından kaynaklanan tozlar, açık pencere ve kapılardan evlerin içine girerek halılarda birikebiliyor. Bahar temizliği sırasında halıların çırpılması veya temizlenmesiyle birlikte biriken tozlar yeniden ortama yayılıyor. Özellikle yıkım alanlarından kaynaklanan silikat, asbest, boya kalıntıları ve çeşitli yapı malzemelerine ait tozların hem solunum yolu hastalıklarını tetikleyebildiği hem de uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabildiği biliniyor. Toz tutmayan, kolay temizlenebilen ince halıların kullanılması veya özellikle akciğer hastalarının bulunduğu evlerde halı kullanımı en aza indirilmelidir. Temizlik sırasında tahriş edici özelliği düşük, sağlık açısından uygun temizlik ürünleri tercih edilmeli, ortam mutlaka havalandırılmalı ve halılar mümkünse ev içerisinde değil, açık alanlarda temizlenmelidir" diye konuştu.