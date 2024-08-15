HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik artışla 175 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından, HGS limitlerinin güncellenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Yeni düzenleme ile HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği sorununu önlemek hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL olarak güncellenmesi planlanıyor.

Bankalar, bu hafta yeni ücret tarifelerini müşterilerine kısa mesaj yoluyla bildirecek ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.