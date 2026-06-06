Festival alanı içersinde yer alan Ezine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü standında bulunan son teknoloji kent güvenlik sistemleri ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen BilimFest Çanakkale, Anadolu Hamidiye Tabyaları devam ediyor. Ezine Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenenen festival, Çanakkale’de ilk kez bilim festivali konseptiyle vatandaşlarla buluştu. Bilim, teknoloji ve sanat temalarında hazırlanan 63 farklı atölyede roket tasarımı ve fırlatma uygulamaları, planetaryum gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri, deniz canlıları ve ekosistemleri, mantarlar dünyası, coğrafi işaretli ürünler, yapay zekâ, robotik, gökyüzü gözlemleri, insansız hava araçları ve daha birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik yer alıyor. 63 stand arasında yer alan Ezine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü standında ise son teknoloji kent güvenlik sistemleri ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Standda; Zabıta Yapay Zeka Destekli Mobil Kamera, Ip Solar Kamera, Göz Yaşartıcı Sprey, ASELSAN (ODAKAN) Yerli ve Milli Yaka Kamerası, ASELSAN Yerli ve Milli Telsiz, Drone, Fotokapan, Teleskopik Jop, Elektirikli Zabıta Görev Araçları, Motorsikletli Zabıta Ekibi ve Araçları yer aldı. Zabıta ekipleri standı ziyaret eden miniklerle birebir ilgilendi.

Belediye olarak bu tarz faydalı etkinliklerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bugün de şehrimiz olan Çanakkale’de dördüncüsünü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ezine Belediyesi olarak her proje destek almak bizim için kıymetli. Ama değerli evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemelere her zaman onların samimiyetini almak bizim için de değerli. Neden Ezine’de değiliz? Ezine’deki evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi tamamladık. Güzel projeler destekledik. Şimdi Çanakkale’deki evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye talip olduk. Bu anlamda bizlere destek veren 11 paydaş kuruma da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Projesinin 5’incisini şimdiden heyecanla beklediğini aktaran Başkan Güray Yüksel, "Bugün Tabyalar’dayız. Ecdadın köklü mirasındayız. Hem onlara mirasın kıymetli yerlerini göstererek hem de bir tutam bilim, bir dünya şenlik kapsamında yapmış olduğumuz TÜBİTAK’ın ana destekçisi olduğu bir projeyle beraber onlarla yer almaktan da onur duyuyoruz. Projemizin inşallah beşincisi gelir. Daha büyüğünü yaparız. Yüzlerce, binlerce evladımız şu anda arka taraftaki etkinliklerde kendilerine hem zaman ayırıyor hem daha teknolojinin nasıl geliştiğini ve tablet ve telefon bağımlılığından uzak bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirde etkinlikleriyle en aktif belediye olmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yüksel, şu cümleleri kullandı: "İnşallah devam gelir. Her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzlerindeki gülümsemeye talip olduğumuzu bir kez daha belirtiyor. Şehrimize, Ezine’mize, her zaman misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Biz güzel bir sloganımız var. Belki şehrin en büyük ilçesi olamayabiliriz ama en yaşanılabilir, en modern, kültürel anlamda etkinlikleri en yüksek ilçesi olmak için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum."