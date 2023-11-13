Bursa Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir şekilde altyapıdan spora kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürürken, şehrin kültürel ve sanatsal hayatına da katkı sağlıyor. BUSMEK aracılığıyla ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri sunan belediye, Türk İslam El Sanatlarına da önem vererek hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür gibi alanlarda eğitimler düzenliyor.

Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve BUSMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi' sergisi, 31 nadide eserden oluşuyor. Sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde 13-18 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Önceki bir etkinlikte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Asiye Kafalıer Dönmez ve Marmara Üniversitesi’nden Hattat Prof. Dr. Fatih Özkara’nın katılımıyla düzenlenen panele ise sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Panelin sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hattatlar arasında Hazreti Ali'nin tarifinin hilye şeklinde yazılması bir gelenek halini almıştır. İsm-i nebî de Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anlamına gelmektedir. Bu mübarek isimler genelde övgü anlamı taşımaktadır. Hilye-i şerif ve İsm-i nebi, İslam kültür ve sanatının önemli birer parçalarıdır. BUSMEK, açıldığı günden bu yana düzenlediği ücretsiz eğitimlerle, halkımızın takdirini toplamaya devam ediyor. Bu merkezlerimiz, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür gibi Türk İslam el sanatlarına da büyük önem veriyor. Türk-İslam el sanatlarını yaşatma vizyonuyla düzenledikleri faaliyetlere Hilye-i şerif ve İsm-i nebi sergilerini de ekleyerek çalışmalarını zenginleştiriyorlar. Sergiyi tüm Bursalıların görmesini temenni ediyorum. Emeği geçen sanatçılarımızı kutluyorum. Sergimiz hayırlı olsun” dedi.