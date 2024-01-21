Sondakika haberie göre; Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde düştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afganistan'ın kuzeyinde Hint yolcu uçağının düşmesi sonucu ölü ve yaralılardan endişe ediliyor. Yerel yayın kuruluşu Tolo News, uçağın kuzey Badakhshan eyaletinde düştüğünü bildirdi.



İl Bilgi ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına bir ekip gönderildiğini söyledi. Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar." ifadesinde bulundu. "Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik." açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiği bilinmediğini belirtti.