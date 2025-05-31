BHT CLINIC İstanbul Tema Sinsice ilerleyen hipertansiyonun kalp, beyin, böbrek gibi organları etkilediğini belirten uzmanlar, düzenli kontroller yapılması uyarısında bulundu.

Tansiyon ölçüm etkinliği, toplum sağlığı açısından dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Hastane girişinde gerçekleştirilen etkinlikte tansiyonunu gönüllü olarak ölçtüren vatandaşların büyük bir bölümünün, tansiyon değerlerinin yüksek olduğu tespit edildi. Ölçüm sonuçlarına göre, her 5 kişiden 3’ünde hipertansiyon saptandı.



Belirti göstermeden ilerliyor

Etkinliğe katılan vatandaşlar, tansiyonlarının yüksek olduğunu öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Yüksek tansiyonla ilgili herhangi bir tanı ya da belirtiye sahip olmayan katılımcılara yönelik yapılan ölçüm sonuçları, hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini gözler önüne serdi. Sonuçlar, farkındalık oluşturmanın ve erken teşhisin önemini ortaya koydu.



Düzenli kontroller ile önlem alınabilir

Uzmanlara göre hipertansiyon, "sessiz katil" olarak da adlandırılıyor çünkü uzun süre boyunca herhangi bir belirti vermeden vücuda ciddi zararlar verebiliyor. Gündelik yaşamda baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ya da çarpıntı gibi hafif belirtilerle kendini gösterse de, bu şikayetler çoğu zaman başka nedenlere bağlanarak göz ardı edilebiliyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve tansiyon ölçümleri, ciddi komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hüseyin Özdil, tansiyon ölçüm etkinliği sonrasında yaptığı açıklamalarda yüksek tansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek tansiyon sinsi bir hastalıktır. Kişi kendini iyi hissetse bile tansiyonu yüksek olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla tansiyon ölçmek hayati önem taşır. Hipertansiyon zamanla kalp, beyin, böbrek gibi hayati organlara zarar verir. Erken teşhis bu zararların önüne geçmenin en etkili yoludur. Baş ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikayetler zaman zaman tansiyon yüksekliğine bağlı olabilir. Ancak birçok vakada hiçbir belirti vermeden yıllarca devam eder. Bu yüzden herkes yılda en az bir kez tansiyon kontrolü yaptırmalı."

Dr. Özdil, ayrıca günlük yaşamda tuz tüketiminin azaltılması, düzenli egzersiz yapılması, ideal kilonun korunması ve stresle başa çıkma yöntemlerinin de yüksek tansiyonun kontrolünde önemli rol oynadığını vurguladı.



Farkındalık artıyor: Sağlık için küçük bir adım, büyük bir kazanım

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin yalnızca tansiyon ölçmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bireyleri bilinçlendirme amacı taşıdığını vurguladı. Etkinlik boyunca vatandaşlara sadece tansiyon sonuçları değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tuz tüketimi, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Tansiyon ölçüm etkinliklerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirten hastane yönetimi, amaçlarının daha fazla kişiye ulaşarak toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak ve erken tanı imkânı sağlamak olduğunu ifade ettiler. Yetkililer ayrıca, bireylerin belirti göstermese dahi yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmelerinin önemli olduğunu hatırlattı.

Kaynak: İHA