Tiroit bezi, boynun ön tarafında bulunan küçük bir bezdir. Kendisi küçüktür ama etkileri çok önemlidir. Tiroit hormonunun en önemli etkisi, beyin gelişimini sağlamasıdır. Bu iş doğum öncesi dönemden yani intrauterin dönemden başlar ve doğduktan sonraki ilk üç yılda devam eder. İntrauterin dönemde yani daha bebek doğmadan önce, ilk 22 hafta fetüsün beyin gelişimi anneden gelen tiroit hormonuna bağlıdır. 20 ile 22. haftadan sonra fetüsün kendi tiroit bezi gelişerek tiroit hormonu sentez etmeye başlar. Bu hormonların etkisiyle fetüsün beyin gelişimi sağlıklı bir şekilde devam eder. Doğduktan sonra da eğer tiroit hormonu eksikliği yoksa bu iş 3 yaşına kadar devam eder. Eğer bebeğin tiroit bezinde bir bozukluk varsa, yeterli tiroit hormonu yapılamıyorsa o zaman bu bebeğin doğar doğmaz erken tanısının konup, tedavisine başlanması gerekir. Aksi takdirde bu bir ayı geçtiğinde bebekte kalıcı zeka gerilikleri, nörolojik bozukluklar, zihin fonksiyonunda bozukluklar ortaya çıkar. Bunun için de doğumdan sonraki ilk bir hafta içinde mutlaka topuk kanından TSH dediğimiz hormonu tayin etmek gerekir. Bunda bir şüphe görüldüğü takdirde derhal endokrinoloji merkezine gidip tiroit fonksiyonlarını analiz ettirmek ve herhangi bir bozukluk varsa erken devrede tedaviye geçmek gerekir.