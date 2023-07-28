Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Vişne Caddesi yakınlarında bir işyeri sahibi, dükkanına giren hırsızlık şüphelisini kendi elleriyle yakalayarak sert bir şekilde darp etti. Olayın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler, şoke edici bir şekilde dikkat çekti.

İşyeri sahibinin verdiği bilgilere göre, bir hırsızlık girişimiyle karşı karşıya kaldığı anlaşıldı. İşyerine giren şüpheli, hırsızlık amacıyla içeri sızmıştı ancak dükkan sahibi hırsızı fark ederek anında müdahale etti. Hırsızlık şüphelisini yakalayan işyeri sahibi, öfkesiyle şüpheliyi yere savurdu.

Ancak işyeri sahibinin arkadaşı da olaya müdahil oldu ve kavgayı ayırmak için çaba sarf etti. Ne var ki, şiddetli geçen mücadelede arkadaşı başarılı olamayınca, işyeri sahibinin arkadaşı da hırsızlık şüphelisine karşı bir darbe indirdi.

Güvenlik kamerasının kayıtlarına göre, şüpheli kaçmaya çalışırken aldığı yumruk darbesiyle şaşkınlık içindeydi. Durumu anlamakta güçlük çeken şüpheli, o anlarda yaşadığı şokla etrafına bakındı.

Yaşanan bu vahim olay, güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerle belgeleşti. Olayın ardından işyeri sahibi ve arkadaşı, polis ekiplerine haber vererek şüpheliyi teslim etti.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve tarafların ifadelerinin alındığını açıkladı. Ayrıca, işyeri sahibi ve arkadaşının şüpheliyi darp etmeleriyle ilgili yasal işlem başlatılacağı belirtildi.