Bir tekstil atölyesine hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişilik bir şebeke, üst katta oturan cesur bina sakinleri sayesinde engellendi. Hırsızlar, dükkanın kepengini kırarak içeri girdi ve kasayı çalmak istediler. Ancak, komşuların alarm sesi duyması üzerine olay yerine gelmeleriyle planları suya düştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, hırsızlar içerideki kasayı araçlarına yüklemeye çalışırken, komşular saksılar ve diğer eşyaları kullanarak müdahale ettiler. Hırsızlardan biri, binadaki sakinlere saksı atmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada iki kişi de demir sopalarla hırsızlara karşı koymak istedi, ancak şüphelilerden biri silahını çekerek tehdit etti.

Olayın şiddetlenmesi üzerine hırsızlar, çaldıkları kasayı geride bırakarak kaçtılar. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

Dükkan sahibi Kadir Nazik, yaşananları şu şekilde anlattı: "Sabahın erken saatlerinde alarm sesiyle uyandım ve hemen işyerime geldim. Güvenlik kameralarını incelediğimde, maskeli ve eldivenli beş kişinin dükkanımı soyduğunu gördüm. Komşularımın cesur müdahalesi sayesinde hırsızlar kaçmak zorunda kaldı. Kasamı çıkarıp sürükleyerek dışarı attılar ve zarar verdiler."

İstanbul Zeytinburnu'nda gerçekleşen olayda, Kadir Nazik, komşularına cesaretleri için teşekkür ederken, olayda zarar gören eşyalarının olduğunu ve kasada ufak tefek hasılat ve önemli evraklarının bulunduğunu da ekledi. "Komşularımın desteği olmasaydı, belki de daha büyük bir zarara uğrayacaktım. Onlara minnettarım ve Allah herkese böyle cesur ve yürekli komşular nasip etsin" şeklinde konuştu.