31. si düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları Çin’de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde milli kürek takımı yurda bir altın ve bir gümüş madalya getirmişti. Şimdi de sıra Derya Kunur’daydı.

18 Branş’ın bulunduğu, Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Oyunları’nda Türkiye’yi 11 branşta 108 sporcu temsil ediyor. Bunlardan biride Derya Kunur olan sporcu, yarış esnasında talihsiz bir olayla karşılaştı. Milli atlet, yarış esnasındayken birden bire ayakkabısı ayağından fırladı. O anlar da ise tribünden destekler bir anda arttı. Sporcu Derya Kunur, tribün desteğini arkasına alarak ivme kazansa da yarışı 8. Olarak bitirdi.

Yarış sonrası Derya Kunur kişisel en iyi skoruna ulaştığını belirtti.

Yarış esnasında talihsiz bir kaza ile karşı karşıya kalarak ayakkabısının ayağından çıkması üzücü bir durum olsa da, sporcu yılmayıp yarışa devam etti. Bu durumu ise bazı medya kuruluşları manşetlerine çirkin bir şekilde yansıttı. ‘Sen daha ayakkabını bağlayamıyorsun’ diyerek Milli Sporcumuzu eleştirtirdiler.