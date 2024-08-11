Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye amaçlı kaçırıldığı yönündeki bilgileri doğruladı. Bakanlık, konuyla ilgili olarak Hırvat yetkililerle temas kurduğunu ve olayı yakından takip ettiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın bu tür durumlarda gerekli tüm adımları attığı ve vatandaşlarının güvenliği için sürekli olarak çalıştığı vurgulandı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve halkın bilgilendirileceği belirtildi.

Muhabir: MURAT AVCI