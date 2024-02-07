Gemlik Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği, spor yapabileceği ve içerisinde oturma alanları bulunan parkları yapmaya devam ediyor. Belediyenin son park yaptığı adres ise Hisartepe Mahallesi oldu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi tarafından sürdürülen park yapım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin Hisartepe Mahallesi’nde bulunan bin 150 metrekarelik alanda sürdürdüğü park yapım işini bitirerek çocukların hizmetine sundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan görev süresi içerisinde ilçenin pek çok noktasında çocuk parkı yaptıklarını ve bu parkların poliüretan malzemeyle değil, ahşap oyun gruplarıyla inşa edildiğini ifade ederken, “Çocuk parklarımızı komple bir alan gibi planlıyor ve inşa ediyoruz. Parklarımızı sadece çocuklarımızın güvenle oynayacağı alanlar değil, spor aletleri ve oturma gruplarıyla yeni bir yaşam alanı olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemize yeni çocuk parkı kazandırmaya devam edecek, park çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hisartepe mahallemizdeki yeni yaşam alanı bölge sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanılsın” dedi.