Global otomotiv teknoloji şirketi Hitachi Astemo’nun Türkiye fabrikası, büyük önem verdiği sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir uygulamaya daha imza attı.

BURSA (İGFA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan, binek ve hafif ticari araçlar için fren üretiminde ülkemizin en büyük firması konumundaki Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek olmaya devam ediyor.

Şirket, hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla Hitachi Astemo’nun Avrupa’daki fabrikaları arasında düzenlenen “Astemo Avrupa Adım Yarışması’na katıldı. 9 Eylül’de başlayan etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenleniyor ve bir ay sürecek.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Etkinlik kapsamında, öğle arasında iş arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapma, araçlarını uzaktaki bir park yerine bırakarak varış noktasına yürüme, asansör yerine merdiven kullanımı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulurken, anlık mobil uygulama üzerine takip edilen adım atma etkinliğinde en üstte yer alan fabrikaların çalışanlarına çeşitli ödüller takdim edilecek.

“HAREKETLİ YAŞAMI TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, “Astemo Avrupa Adım Yarışması, çalışanlarımız arasında aktif hareketliliği artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla başlatıldı. Bu etkinlik, sosyal sorumluluk bilincimizi pekiştirirken, sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsememize de katkı sağlayacak. Etkinliğin temel hedefi, ekip olarak mümkün olduğunca çok adım atmak ve günde en az 10 bin adım atarak sağlıklı yaşama ve çevre için iyi alışkanlıklar edinmektir. Çalışanlarımızın bu etkinliğe gösterdiği ilgi ve katılım, bizleri son derece mutlu ediyor. Hep birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atıyoruz” dedi.

“Hitachi Astemo Türkiye olarak, bu tür etkinliklerle hem çalışanlarımızın sağlığını desteklemeyi hem de çevreye olan duyarlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” diyen Akça, “Avrupa Adım Yarışması, bu hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Etkinlik boyunca, çalışanlarımızın attığı adımların toplamı ve elde edilen sonuçlar düzenli olarak paylaşılacak. Bu süreçte, tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve sağlıklı bir yaşam için adım atmaya devam etmelerini teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.