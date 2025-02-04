Hitay Vakfı Kurucu Başkanı Emin Hitay’ın özel girişimi ile başlayan, 12 yıldır resim, heykel, fotoğraf gibi bölümlerden sanat öğrencileri arasında düzenlenen yarışmayla, her yıl 4 öğrencinin Art Basel ve Venedik Bienali’ne gitmelerine destek verildiğini belirtti.

2013 yılından bu yana 8 kez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması, geçtiğimiz yıl ilk kez Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile programlandığını kaydeden Hitay, "7 Kasım-22 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen son yarışmada, 60. Venedik Bienali Gezisi’ne katılım bursu kazanan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri belirlendi. Şimdiye kadar tüm yarışmalar sonucunda 31 öğrencinin uluslararası sanat alanında yer alan alternatif projeleri deneyimlemelerine ve kişisel üretimlerine yepyeni vizyonlar eklemelerine destek olundu. 2025 yılı itibariyle ise yarışma, büyüyerek tüm Türkiye’ye ve öğrencilere sesleniyor" dedi.

1 Şubat'ta başlayan Hitay Vakfı Sanat Yarışması’na başvurular 14 Mart 2025 tarihlerine kadar devam edecek.

Seçilen 10 portfolyo sahibi, 14 Haziran – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan 13. Berlin Bienali’ne 1 haftalık bir keşif programına gönderilerek; Berlin sanat dünyası, bienal ve gerçekleşecek olan sergiyi izleme fırsatı bulacak.

Gezi bursunu kazanan isimler 21 Mart tarihinde duyurulacak.