İki aracın karıştığı trafik kazasında 24 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında aracın hız ibresinin 170 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, trafik ışıklarında iki aracın aynı anda geçmek istemesi dolayısıyla gerçekleşen kazada, araçlarda bulunan 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Araçlarında sıkışan vatandaşları kurtarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 24 yaşında olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi Ümit Karaduman olay yerinde yaşamını yitirdi. İstanbul Havalimani’nda çalışan Karaduman’ın vardiya değişimi sonrasında evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Hız ibresi takılı kaldı

Kaza sonrasında olay yerinde yaşamını yitiren genç güvenlik görevlisi Ümit Karaduman’ın da içerisinde olduğu otomobilin hız göstergesinin 170 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü. Feci kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.