Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı bölgesinde gerçekleştirdikleri radarlı hız denetiminde 26 sürücünün hız sınırlarını aşması nedeniyle cezai işlem uyguladı. Denetimler, 13.30 ile 14.30 saatleri arasında yoğunlaştı.

Polis ekipleri, denetimler sırasında yakalanan sürücülere aşırı hızın risklerini hatırlatarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, hız denetimlerinin ilerleyen günlerde farklı saatlerde ve farklı bölgelerde de süreceği belirtildi. Trafik güvenliği konusundaki bu çabaların devam edeceği vurgulandı.