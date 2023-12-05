Cumhuriyet Mahallesinde altyapı çalışmaları yapan taşeron firma, logorları Cumhuriyet Mahallesi 1. Yiğit Sokak üzerinde bulunan mezbahanın arkasındaki Süleyman Göksu’ya ait yonca tarlasına koydu. Kendisinden herhangi bir izin alınmadığını söyleyen Göksu, tarladaki yoncaların logorlar nedeniyle mahvolduğunu belirterek, “Bu çalışma öncesinde bana kimse gelip sormadı. Logorlar tarlamın için konuldu. Yapılan çalışma nedeniyle tarlam su için kalırken, ayrıca logorlar yoncaları mahvetti. Zararım karşılanmazsa bu işi mahkemeye götüreceğim” dedi.



Tarlada incelemeler yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise,

Şu anda Alanyurt'un alt tarafında mezbahanın olduğu bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir yonca tarlası var. Yonca tarlasının yan tarafından ana logarlar var, arıtmaya giden. Oradan çalışma yapan yüklenici firma yani taşeron firma yonca tarlasının bir başından öbür sonuna kadar yaklaşık 5 metre eninde yonca tarlasını mahvediyor. Tarlanın içine logorları koyuyor, kepçe geziyor. Tabi bu çalışma esnasında da su taşkını nedeniyle tarla su içinde kalıyor. Yonca ekenler bilir, aşırı suyu gördüğü zaman yonca ölür, zararlı otlar çıkar. Tarla şuanda mahvolmuş. Dolayısıyla tabii biz de bir kurumun başkanı olarak, çiftçilerin temsilcisi olarak bu zararın giderilmesini istiyoruz. Çiftçimizin talebi bu yönde. Aksi halde mahkemeye vereceğini de söylüyor. Buradan mağduriyetin giderilmesini rica ediyoruz. Bir şey vardır ya bir nezaket vardır. Adamın orada kulübesi var. Kendisine hiçbir şey sormadan tarlasından geliyorsun, geçiyorsun. Yani bu insanlar da bu kadar sahipsiz değiller ki. Yani her şeyin bir usulü şeyi vardır. Bunların düzelmesi zararı, mağduriyetin giderilmesi istiyoruz. Aksi takdirde vatandaş mahkemeye vereceğini ifade etti.