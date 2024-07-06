2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'da düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına giren Türkiye, Hollanda engelini aşarak yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek bu önemli maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fransız hakem düdük çalacak

Hollanda ile Türkiye arasındaki maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Dördüncü hakem Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada VAR görevini ise Fransız Jerome Brisard üstlenecek.

Türkiye grubunu ikinci sırada tamamladı

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geçerek ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Hollanda en iyi üçüncüler arasından geldi

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamlayarak en iyi üçüncüler arasından son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hollanda, İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesi verecek.

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü bu maçta forma giyemeyecekler. Merih Demiral ise önceki maçta yaptığı 'bozkurt işareti' nedeniyle 2 maç ceza almıştı ve bu karşılaşmada yer alamayacak. Cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerlerini alabilecekler.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmamaktadır.

İlk 11'ler

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler