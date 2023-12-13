Ubisoft, yaklaşan (ve çok umut verici) sahte mitolojik aksiyon oyunu Immortals Fenyx Rising için sistem gereksinimlerini ortaya çıkardı ve iyi haber, oynamadığınız sürece süper güçlü bir PC’ye ihtiyacınız olmayacağıdır. ayarları biraz düşürmeyi unutmayın.

Ubisoft’un oyunları hakkında ne düşünürseniz düşünün, sistem gereksinimlerini tam olarak karşıladığı için ona tam bir kredi vermelisiniz. Yine de, arada bir ara durak olmaksızın, doğrudan “çok alçaktan” “yükseğe” geçmeleri biraz eğlenceli. Belki “yüksek” buradaki ideal tanımlayıcı değil mi?

Immortals Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri (Minimum)

Çok Düşük (720p / 30 fps)

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300

Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300 GPU: GeForce GTX 660 veya AMD R9 280X

GeForce GTX 660 veya AMD R9 280X RAM: 8 GB (Çift kanal modu)

8 GB (Çift kanal modu) VRAM: Nvidia için 2 GB veya AMD için 3 GB

Nvidia için 2 GB veya AMD için 3 GB Depolama: 28GB HDD

28GB HDD İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Immortals Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

Yüksek(1080p/30 fps)

CPU: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350

Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350 GPU: GeForce GTX 970 veya AMD R9 290

GeForce GTX 970 veya AMD R9 290 RAM: 8 GB (Çift kanal modu)

8 GB (Çift kanal modu) VRAM: 4 GB

4 GB Depolama: 28GB SSD

28GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Yüksek (1080p/60 fps)

CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 1700

Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 1700 GPU: GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 RAM: 16 GB (Çift kanal modu)

16 GB (Çift kanal modu) VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 28GB SSD

28GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Immortals Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri (Yüksek)

Çok Yüksek (1440p/60 fps)

İşlemci: Intel Core i7-8700 Kor AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700 Kor AMD Ryzen 5 3600X GPU: GeForce GTX 2070 Super veya AMD RX 5700

GeForce GTX 2070 Super veya AMD RX 5700 RAM: 16 GB (Çift kanal modu)

16 GB (Çift kanal modu) VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 28GB SSD

28GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Çok Yüksek (4K/30 fps)

İşlemci: Intel Core i7-8700 Kor AMD Ryzen 5 3700X

Intel Core i7-8700 Kor AMD Ryzen 5 3700X GPU: GeForce GTX 2070 Super veya AMD RX Vega 56

GeForce GTX 2070 Super veya AMD RX Vega 56 RAM: 16 GB (Çift kanal modu)

16 GB (Çift kanal modu) VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 28GB SSD

28GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Uygun bir PC oyununa yakışan Immortals Fenyx Rising, sınırsız kare hızları ve “derinlemesine özelleştirme seçenekleri” ile çoklu monitör kurulumlarını ve geniş ekran görüntülerini destekleyecektir. Ve kendi kendinize (benim yaptığım gibi) 1440p ayarının 4K spesifikasyonundan daha yüksek GPU gereksinimlerine sahip olmasının biraz garip olduğunu düşünüyorsanız, Ubisoft bunun daha yüksek kare hızı hedefinden kaynaklandığını belirtti.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising, Yunan tanrılarını kurtarma görevinde unutulmuş bir kahramanı konu alan bir hikaye kitabı macerasıdır. Tehlikeli mitolojik yaratıklar tarafından ele geçirilen Blessed Adası’na bir yolculuğa çıkın.