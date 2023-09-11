Menopoz döneminde kadınlarda sık görünen terleme, sıcak basmaları, , kızarma ve yanma aslında çok şiddetli olmaz. Bu durumda ağır fiziksel egzersizlerden uzak durmak, sıcak olan yerlerden uzak durmaya çalışmak, ağır ve acılı yemeklerden mümkün olduğu kadar kaçınma şikâyetlerin daha da yavaşlamasını sağlar. Ancak bu şikâyetler çok daha şiddetli olabilir. İşte bu zamanlarda da hastalara hormon tedavisi önerilir. Ancak, her hastada hormon tedavisi kullanılmayabilir. Böyle durumda ise hastalara bazı bitkisel çiçek çayları önerilir. Fakat Bu bitkisel ilaçları eczanede bulmak da mümkün değildir. Bu bitkisel çayların en fazla 6 ay kullanılması önerilir. Fakat doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Yılan otu (Black Cohoch)

Özellikle Menopoz tedavisinde kullanılmakta olan bu ilaçlar, piyasada sadece bir tek isimle bulunmaktadır. Klimadynon tablet, yılan otunun yumru tohumlarından meydana gelir. Bu tarz olan hiçbir bitkisel ürün ilaç ilacın alındığı şekilden başka bir şekilde alınmamalıdır; çünkü çok ciddi zararlara neden olabilir. Karaciğere farklı etki oluşturarak hastalıklar oluşturabilir.

Ateş basması, uykusuzluk, terleme, sinirlilik, vajinal kuruluk, depresyon şikayetlerinde bitkisel olan bu ilaç etkili olmaktadır. Bu ilacında 6 ay süre ile kullanılması önerilir.

Bir diğer tedavi yöntemi ise Fitoöstrojenler (Soya izoflovanları)

Fitoöstrojenler, soya fasulyesi içinde var olan östrojen hormonuna benzer durumda etkiler gösteren bir tür kimyasaldır. Soya izoflovanları, bu kimyasal, ateş basması, vajinal kuruluk, depresyon

şikayetleri için özellikle tercih edilen bir tür ilaçlardır. Doktora danışılmadan da alınması tavsiye edilmez.

Angelica Sinensis (Dong Quai)

Çin’de yetişen bir ülkemizde görülmeyen bir tür bitkidir ve menopoz şikâyetlerine iyi geldiği bilinmektedir.

E vitamini

Özellikle Yapılan son araştırmalara göre E vitaminin menopoz şikâyetlerini azalttığı yapılan araştırmalar sonucu gözlemlenmektedir.

Erken menopoz durumunda bitkisel tedavi

Erken yaşta beklenmeyen menopozun başlaması ile tüm şikâyetler ve kemik erimesi de gelişmesi olağan bir durumdur. Bu durumda doktorunuz sizin için mutlaka hormon tedavisi uygulamayı düşünür. Ancak, bazen bitkisel ilaçları da kullandıkları görülür. Bu sebepten dolayı doktora danışılmadan ilaç alınması doğru değildir.

Kadınların korkulu rüyası olan menopoz dönemi görülüyor ki insandan insana zamansal olarak değişiklik gösterebiliyor. Önemli olan bu dönemde olan hormon bozukluklarında doğru tedavi yöntemini iyi araştırarak en doğru tedavi yöntemini uygulamak olacaktır. Özellikle internetin hayatımıza girdiği zamandan beri kulaktan dolma birçok yanlış bilgi burada var olmaktadır. Kliniksel tedavinin yetersiz kaldığı yerlerde alınan alternatif tıp da dediğimiz bitkisel ilaçlardan alınan tedaviler bu hastalıkta etkili bir çözüm sunabilmektedir. Ancak sizin için en doğru tercih, bu tedavi yöntemini doktorunuzun tavsiyesi üzerine almak olacaktır. Unutmayalım ki alternatif tıp ne kadar ileri olursa olsun, kesinlikle modern tıp desteği almak her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da çok fazla öneme sahiptir.