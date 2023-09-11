Huzursuz bacak sendromu, bacakların istemsiz olarak hareket ettirme ihtiyacı hissedilmesidir. Sıklıkla hasta istirahat halindeyken, yürürken ya da hareketli dururken herhangi bir problem yoktur. Örneğin, gece ya da hareketsiz bir yerde oturması gerekirken, bacaklarını sürekli hareket ettirme isteğidir. Bunun çok belirgin, açıklanmış bir nedeni yoktur. Bir takım endokrin, metabolik hastalıklarla, nöropatik ağrıyla beraber giden bir formu olabilir. Tedavide hareketler çok rahatsız edici boyutlardaysa kullanılabilecek bir takım ilaçlar var ama genel olarak kalkıp sadece bacaklarının hareket ettirilmesi, birkaç adım atılması ve oturulmasıyla çözülebilecek bir durumdur.