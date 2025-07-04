Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, fikstür çekimiyle ilgili çekincelerini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle paylaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belgü, "Hakkın konuşulduğu, hakemlerin az konuşulduğu bir lig olmasını diliyorum. Önceden konuşmak istedim; çünkü fikstür çekimi üzerine olan çekincelerimizi TFF ile paylaştık. Bir toplantı da yaptık. TFF’de mevcut yönetim, geçen yönetime göre çok şeffaf davranıyor. Fikstür çekimi için bilgi verdiler. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı ve endişelerimizi kendileri ile paylaştık. Bizim endişelerimizden bir tanesi; dünyada ve Avrupa’daki fikstür çekimlerine göre farklı bir uygulama yapılıyor burada. Genelde biliyorsunuz toplar çekiliyor. O toplarla fikstür belirleniyor. UEFA ve birçok federasyonda ise tamamen otomatik olarak fikstür belirleniyor. Bunu yaparken de uluslararası şirketler tarafından ciddi bir denetim var. Adil bir düzen bulunuyor. Bizde ise bu ikisinin arasında bir şey yapıyoruz. Bizde fikstürün dağılımı belli ama takımları sıralarken toplar çekiliyor. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ayrı tutuluyordu. Bu sene Beşiktaş da bunun içine katıldı. Kulüp olarak düşüncemiz fikstür ya tam manasıyla çekim usulü herkesin gözü önünde çekilmesinde büyük fayda görüyoruz ya da uluslararası bir firma tarafından tamamen algoritmaya dayalı ve geçen seneki fikstürle mukayeseli bir şekilde çekilmesinde fayda görüyoruz. İkisinin ortası yapılıyor bizde ve doğru olduğunu düşünmüyorum. TFF’ye söyledik. TFF zamanın geç olduğunu ve bazı söylediklerimize katılmadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Liglerin kaydırılmasını bir daha istemiyoruz"

Belgü, Avrupa’da mücadele edecek takımlardan 6 numaralı topu çekenin dezavantajlı olacağını aktararak, "İlginç bir şey var. 6-13-14 nolu toplar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından çekilecek. 6 numaralı topu çeken yandı. 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gidecek. Diğerleri 3-4 kez gidecek. Bu haksız bir rekabet. 12 tane kısıtlama var, bu çok fazla! Bazıları doğru, bazıları eksik ve gereksiz. Gelecek sene farklı çalışmalar yapmasını umut ediyoruz. Geçen sene 69 gün Galatasaray, İstanbul’da maç oynadı. Biz devamlı deplasmana gittik ve Avrupa maçlarıyla çakışınca problem oluyor. Birinci devre önde giden takım, ikinci devre avantaj sağlıyor. O yüzden 69 günlük süreç çok olduğunu düşünüyoruz. İstanbul takımlarının 6 maç gibi sınırlaması var. Yani 6 maçı bir takım İstanbul’da oynayabilecek. Bunun 4 maç olması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş - Galatasaray maçlarında 10 kez Beşiktaş ilk devreyi deplasmanda oynuyor, ikinci devreyi içeride oynuyor. Biz de 3 senedir ilk maçı Kadıköy’de oynuyoruz, sonra Galatasaray’a gidiyoruz. Dolayısıyla ciddi bir fark oluyor. İkinci devre takımların ne olacağı çok belli oluyor. Halil Umut Meler’e saldırı sonrası TFF maçları erteledi. Ertelenen maçlar aynı şekilde oynansa, Galatasaray orada Muslera’sız, Sivas’a gidecekti. Biz içeride oynayacaktık. Biz Kayseri’ye deplasmana gitmek zorunda kaldık. Liglerin kaydırılmasını bir daha istemiyoruz. TFF’ye gerekli uyarıları yaptık. İnşallah adil bir fikstür çekilir" şeklinde konuştu.