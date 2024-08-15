Hangi Ülkenin: Almanya-Hamburg

Kurucusu: Messmer Ailesi

Kuruluş Tarihi: 1923

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Spor Giyim

Ürün: Ayakkabı-Spor Giyim

Resmi Sitesi:www.hummel.net

Hummel Hakkında Bilgi

Hummel giyim firması, 1923 yılında Almanya Hamburg’da kurulmuştur. Kurucusu Messmer Ailesi’dir. Hummel giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Spor giyim üzerine satış yapmaktadır. Ayakkabı ve Spor giyim üzerine hizmet vermektedir. Hummel resmi sitesinewww.hummel.net adresinden ulaşabilirsiniz

Hummel, Danimarka merkezli spor giyim firmasıdır. 1923 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde kurulan Hummel, Futbol, Basketbol, Hentbol, Rugby, Avustralya Futbolu, Shinty ve Voleybol formaları, Futbol ve Hentbol ayakkabıları üretmektedir. Hummel kelimesi Almanca’da yabanarısı anlamına gelmektedir. Bu yüzden firmanın logosunda arı figürü bulunmaktadır. Firma, Türkiye Erkek Milli Hentbol Takımı, Türkiye Bayan Milli Hentbol Takımı, Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 2012-2013 sezonu itibariyle Beşiktaş Erkek Basketbol Takımının ve Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor’un forma sponsorudur.

Hummel Hangi Ülkenin

Cevap: Almanya-Hamburg

Hummel Tarihi

Yağan yağmurun altında futbol maçı izleyen genç ayakkabıcı olan Albert Messmer, dünyanın görmüş olduğu ilk futbol kramponlarından birini geliştirir. Sonrasında erkek kardeşi Michael Ludwig Messmer ile birlikte Hamburg’un Banliyösü olan Eppendorf’da Messmer & Co’yu kurmuşlardır. Hummel, Real Madrid ve kulübün en büyük yıldızı, Danimarka futbolunun kabusu Emilio Butregueno ile sponsorluk anlaşması imzalar. Anlaşma sayesinde Hummel ürünlerinin Avrupa’daki satışları tavan yapmıştır. Birçok takım için forma tasarlamıştır.

Hummel Ürünleri

Kısa Kol T-Shirt

Yüzme Grubu

Yelek

Zıp Hoodie

Uzun Kol T-Shirt

T-Shirt

Bermuda

Kısa Kol Polo

Uzun Kol Polo

Şort

Pantolon

İç Çamaşırı

Zıp Ceket

Hoodie

Forma

Çanta

Kalemlik

Cüzdan

Çorap

Salon Ayakkabı

Moda Ayakkabı

Terlik

Futbol Ayakkabı

Performans Ayakkabı

Hummel Koleksiyonları

Kinetic

Sirius

Stay Authentic

Classic Bee

Core

Tech-2

Training

Runner Collection

Goalkeeper & Referee

Fundamentals

Men

Woman

Kids Active

Junior V (age 3-14)

Bebek

Çocuk

Tweens

Yetişkin

Çocuk

Stadil Shoes

Crosslite

Reflex

Zeroknit

Deuce Court

Effectus

Seventyone

HML

Omnicourt

Celestial

Speedstar

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