Hangi Ülkenin: Almanya-Hamburg
Kurucusu: Messmer Ailesi
Kuruluş Tarihi: 1923
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Spor Giyim
Ürün: Ayakkabı-Spor Giyim
Resmi Sitesi:www.hummel.net
Hummel Hakkında Bilgi
Hummel giyim firması, 1923 yılında Almanya Hamburg’da kurulmuştur. Kurucusu Messmer Ailesi’dir. Hummel giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Spor giyim üzerine satış yapmaktadır. Ayakkabı ve Spor giyim üzerine hizmet vermektedir. Hummel resmi sitesinewww.hummel.net adresinden ulaşabilirsiniz
Hummel, Danimarka merkezli spor giyim firmasıdır. 1923 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde kurulan Hummel, Futbol, Basketbol, Hentbol, Rugby, Avustralya Futbolu, Shinty ve Voleybol formaları, Futbol ve Hentbol ayakkabıları üretmektedir. Hummel kelimesi Almanca’da yabanarısı anlamına gelmektedir. Bu yüzden firmanın logosunda arı figürü bulunmaktadır. Firma, Türkiye Erkek Milli Hentbol Takımı, Türkiye Bayan Milli Hentbol Takımı, Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 2012-2013 sezonu itibariyle Beşiktaş Erkek Basketbol Takımının ve Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor’un forma sponsorudur.
Hummel Hangi Ülkenin
Cevap: Almanya-Hamburg
Hummel Tarihi
Yağan yağmurun altında futbol maçı izleyen genç ayakkabıcı olan Albert Messmer, dünyanın görmüş olduğu ilk futbol kramponlarından birini geliştirir. Sonrasında erkek kardeşi Michael Ludwig Messmer ile birlikte Hamburg’un Banliyösü olan Eppendorf’da Messmer & Co’yu kurmuşlardır. Hummel, Real Madrid ve kulübün en büyük yıldızı, Danimarka futbolunun kabusu Emilio Butregueno ile sponsorluk anlaşması imzalar. Anlaşma sayesinde Hummel ürünlerinin Avrupa’daki satışları tavan yapmıştır. Birçok takım için forma tasarlamıştır.
Hummel Ürünleri
- Kısa Kol T-Shirt
- Yüzme Grubu
- Yelek
- Zıp Hoodie
- Uzun Kol T-Shirt
- T-Shirt
- Bermuda
- Kısa Kol Polo
- Uzun Kol Polo
- Şort
- Pantolon
- İç Çamaşırı
- Zıp Ceket
- Hoodie
- Forma
- Çanta
- Kalemlik
- Cüzdan
- Çorap
- Salon Ayakkabı
- Moda Ayakkabı
- Terlik
- Futbol Ayakkabı
- Performans Ayakkabı
Hummel Koleksiyonları
- Kinetic
- Sirius
- Stay Authentic
- Classic Bee
- Core
- Tech-2
- Training
- Runner Collection
- Goalkeeper & Referee
- Fundamentals
- Men
- Woman
- Kids Active
- Junior V (age 3-14)
- Bebek
- Çocuk
- Tweens
- Yetişkin
- Çocuk
- Stadil Shoes
- Crosslite
- Reflex
- Zeroknit
- Deuce Court
- Effectus
- Seventyone
- HML
- Omnicourt
- Celestial
- Speedstar
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