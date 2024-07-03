Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangında plastik ve karton atıklar küle döndü.

Mevlana Mahallesi’nde bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar korkuttu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında alanda toplanan plastik ve karton atıklar küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.