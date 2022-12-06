Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İsmail M.(42) yönetimindeki E 210 PC rus plakalı otomobil, Mobilya Sanayinden karayoluna çıkış yapan sürücü Uğur K.(48) 34 ET 7034 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.