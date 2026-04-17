Şahin, Milli Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

İnegöl’de eğitim sendikalarının bir araya gelerek yaptığı açıklamayı değerlendiren CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, sendika başkanlarını ve yürüyüşe katılanları kutladı. Şahin, bu birlikteliğin eğitimde yaşanan olumsuzluklara karşı güçlü bir tepki olduğunu belirtti.

Eğitimde Bilimsellik Vurgusu

Şahin, eğitim sisteminin cemaatler ve belli grupların etkisiyle şekillendirildiğini, bilimsel temellerden uzaklaştırıldığını ifade etti. “Somut bilgiler yerine soyut kavramlarla çocukların kafalarını karıştırmak kabul edilemez” diyen Şahin, bu yaklaşımın gençlerin hayatına mal olduğunu söyledi.

İstifa Çağrısı

Son dönemde yaşanan saldırılarda öğrencilerin ve öğretmenlerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, Milli Eğitim Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. “On bir genç çocuğumuz hayatının baharında yaşamını yitirdi. Bu sistemde sorumluluk Bakan’a aittir” ifadelerini kullandı.