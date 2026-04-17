12 Nisan 2026’da oynanan MKE Ankaragücü–Sultan Su İnegölspor müsabakasının ardından PFDK değerlendirmesi tamamlandı. PFDK, karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle İnegölspor’a 55 bin TL ceza verdi. Bunun yanında takım halinde sportmenliğe aykırı davranışlar gerekçe gösterilerek 20 bin TL daha yaptırım uygulandı. Bu kararlarla birlikte İnegölspor’un toplam cezası 75 bin TL'ye ulaştı.

KAFKASSPOR’A ÜÇ BAŞLIKTA CEZA

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Kafkasspor da disiplin kurulunun ceza verdiği kulüpler arasında yer aldı. Kestel Çilek Spor ile oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası kulüp farklı maddelerden cezalandırıldı. PFDK, saha olayları nedeniyle 27 bin 500 TL, tribünlerde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 42 bin TL ve taraftarların çirkin, kötü tezahüratı sebebiyle de 8 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Böylece Kafkasspor’un toplam cezası 77 bin 500 TL’ye ulaştı.